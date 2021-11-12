2022 için Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız bu hafta Cebelitarık'ı konuk edecek. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek olan futbolseverler maçın oynanacağı gün, saat ve kanal bilgisini kapsamlı bir şekilde öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Elemelerinde son derece büyük öneme sahip Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İşte maça dair bilgiler ve yayınlanacağı kanal;