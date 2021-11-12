2022 için Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadelesini sürdüren A Milli Futbol Takımımız bu hafta Cebelitarık'ı konuk edecek. Karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek olan futbolseverler maçın oynanacağı gün, saat ve kanal bilgisini kapsamlı bir şekilde öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası Elemelerinde son derece büyük öneme sahip Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
İşte maça dair bilgiler ve yayınlanacağı kanal;
TÜRKİYE CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. A Millilerin bir sonraki rakibi ise Karadağ olacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, CEBELİTARIK MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde çalıştı.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ'NDE 9. HAFTA BAŞLIYOR
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 9. haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 12 Kasım Cuma günü C, F ve I gruplarında 8, 13 Kasım Cumartesi günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.
G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.