Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek? Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ve Bursaspor hazırlık maçı için araştırmalar yapılmaya başlandı. Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan Sarı Kırmızılı takım milli arayı değerlendirmek için Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak. Maçı izleyecek olan taraftarlar maçın yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Florya Metin Oktay tesisinde seyircisiz olarak oynanacak hazırlık maçına ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Bursaspor maçı hangi kanaldan canlı verilecek? İşte GS TV - Bursaspor YouTube canlı maç izle ekranı!