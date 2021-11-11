Ünlü menajer Ahmet Bulut Galatasaray taraftarını sevindirdi! Gedson Fernandes Türkiye'de mutlu

Ünlü menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın transfer listesindeki Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, Gedson Fernandes için, "Gedson büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Oynamak da istiyor. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.