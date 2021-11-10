Beşiktaş, Anderson Talisca transferi için devreye giriyor! Al Nassr ile yolları ayırma aşamasında...
Beşiktaş, Brezilyalı eski yıldızı Anderson Talisca'nın transferi için ocak ayında devreye giriyor. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki yıldızı geri getirmek için harekete geçti. Al Nassr ile yolları ayırma aşamasına gelen Talisca, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. İşte Beşiktaş taraftarının merak ettiği tüm detaylar...
10.11.2021 22:42
- Son Güncelleme: 10.11.2021 22:45
Al Nassr'dan ayrılma aşamasına gelen 27 yaşındaki Brezlyalı yıldız, tekrar Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.
Anderson Talisca, mali sorunlar nedeniyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılma aşamasına geldi.
27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, ocak ayında sözleşmesini feshetmesi halinde Beşiktaş, transfer için devreye girecek.
JOSEF TRANSFERİYLE AYNI FORMÜL
Siyah-beyazlılar, Talisca'yı geri getirmek için Josef de Souza'nın transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor.