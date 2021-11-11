UEFA kararını verdi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilecek mi?





KURAL NE DİYOR?

Konuyla ilgili kural UEFA'nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 53. maddesinde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle: Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir.



GALATASARAY LİDER DURUMDA

Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray 4. maçlar sonunda 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci Lazio'nun 5, üçüncü Marsilya'nın 4 ve son sıradaki Lokomotiv Moskova'nın ise 2 puanı var.