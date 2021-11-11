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    • Spor
    • 11.11.2021 10:02
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    • 11.11.2021 10:10
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    UEFA kararını verdi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilecek mi?

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray ile Lokomotiv Moskova maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer, Rus ekibinden Zhivoglyadov'a çift sarı kart vermiş fakat oyundan ihraç etmemişti. Galatasaray, Pazar günü UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı. UEFA, Galatasaray'ın başvurusunu değerlendirdi ve kararını verdi. Detaylar haberimizde.

    AJANSLAR
    UEFA kararını verdi! Tekrar yok ceza var

    İstanbul'da oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında 90+1. dakikada konuk takımın oyuncusu Dmitri Jivoglyadov Kerem Aktürkoğlu'nu çekerek düşürdü. Pozisyonun hemen ardından İsviçreli hakem Sandro Scharer Jivoglyadov'a sarı kartını gösterdi. Pozisyonun ardından çıkan kavgadan aynı oyuncu bu kez olaylara karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için 2 dakika sonra tekrar sarı kart gördü. Kırmızı kart görmesi gereken Jivoglyadov oyuna devam etti.


    Galatasaray, resmi internet sitesinden kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvurduğunu duyurdu. Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır" denildi.



    Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın başvurusu UEFA'da görüşülmedi. UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye almadı.



        KURAL NE DİYOR?
        Konuyla ilgili kural UEFA'nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 53. maddesinde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle: Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir.


        GALATASARAY LİDER DURUMDA
        Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray 4. maçlar sonunda 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci Lazio'nun 5, üçüncü Marsilya'nın 4 ve son sıradaki Lokomotiv Moskova'nın ise 2 puanı var.

        UEFA'DAN GALATASARAY'A CEZA!
        Öte yandan UEFA, Marsilya ile deplasmanda oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verdi.


        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi.

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