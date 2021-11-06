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    • Spor
    • 06.11.2021 12:40
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    • 06.11.2021 20:32
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    Avrupa'da hakem skandalı: İki sarı gördü kırmızı görmedi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilir mi? UEFA'ya flaş başvuru

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 beraber kalmış maçın son dakikalarında sarı kartlar kartlar peş peşe çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntülerde Rus ekibinin oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterildiği ancak hakemin kırmızı kart göstermediği için oyuncunun oyundan atılmadığı ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre, Galatasaray Kulübü'nden kural hatasıyla ilgili flaş bir hamle geldi.

    Avrupa’da hakem skandalı! Maç tekrar edilir mi?

    UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Rus ekibinin oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterildiği, ancak oyundan atılmadığı ileri sürülürken, akıllara 'maç tekrarlanır mı' sorusu geldi. Peki, İsviçreli hakem Sandro Scharer kural hatası mı yaptı? Galatasaray maçın tekrarı için başvuracak mı? Maçın tekrarı mümkün mü? İşte perşembe gecesi ve sonrasında yaşananlar...

    Faul pozisyonu ve hakemin sarı kartı bir şekilde göstermesi (Görüntülerden EXXEN'den alınmıştır)


    1. SARI KART (DAKİKA 90+1)
    Maçın 90+1. dakikasında orta sahada topla iyi bir şekilde dönen Kerem Aktürkoğlu'nu, 2 numaralı forma giyen Dmitry Zhivoglyadov arkadan çekerek yere indiriyor. Oyunu durduran İsviçreli hakem Scharer, o noktaya gelirken sarı kartını çıkarıp net bir şekilde Rus futbolcuya gösteriyor.


    ORTAM GERİLİYOR
    Galatasaray'ın faulden doğan serbest vuruşu bir an önce kullanmak istemesini istemeyen rakip futbolcular, topu vermeyince iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor. Hakem Scharer, uzaktan izlediği gerginliğin yatışmasının ardından saı kart göstermek için üç futbolcuytu yanına çağırıyor.

        Kavga sonrası hakemin Zhivoglyadov'a ikinci kez sarı kart göstermesi (Görüntülerden EXXEN'den alınmıştır)


        2. SARI KART (DAKİKA 90+3)
        İsviçreli düdük Sandro Scharer, gerginlik sonrasında Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov'u yanına çağırıyor.

        Hakem sırasıyla Diagne, Borinov ve ısrarla hakemin yanına gitmemeye çalışan Zhivoglyadov'a sarı kart gösteriyor. Zhivoglyadov, bu kart sonrası şaşkınlığa uğruyor, sağına soluna bakarak görev yerine gidiyor ve maç kaldığı yerden başlayıp, kısa bir süre sonra da sona eriyor.

        UEFA'NIN MAÇ RAPORUNDA TEK SARI KART YAZIYOR
        İsviçreli hakemin Zhivoglyadov'a net bir şekilde iki sarı kart çıkardığıın görülmesine rağmen UEFA'nin internet sitesinde yer alan maç raporunda Rus futbolcunun yalnızca tek sarı kart gördüğü, bunu da 90+3'te gördüğü yazmakta.

        KURAL HATASI VAR MI? GALATASARAY MAÇ TEKRARI İÇİN BAŞVURACAK MI?
        Hürriyet'te yer alan habere göre, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Rus futbolcu Zhivoglyadov'a iki sarı kart çıkarıp kırmızı kart göstermemesi sonrası sosyal medyada maçın tekrar edilmesi yönünde yorumlar yapıldı. Galatasaray'ın konuyla ilgili UEFA'ya başvurup başvurmayacağı henüz bilinmiyor.

        G.SARAY'DAN UEFA'YA BAŞVURU!
        Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatasıyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüp UEFA'ya başvuru yaptı. Hükmen galibiyet talep eden Galatasaray aksi halde maçın tekrarını talep etti.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

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