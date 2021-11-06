Avrupa'da hakem skandalı: İki sarı gördü kırmızı görmedi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilir mi? UEFA'ya flaş başvuru

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Rus ekibinin oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterildiği, ancak oyundan atılmadığı ileri sürülürken, akıllara 'maç tekrarlanır mı' sorusu geldi. Peki, İsviçreli hakem Sandro Scharer kural hatası mı yaptı? Galatasaray maçın tekrarı için başvuracak mı? Maçın tekrarı mümkün mü? İşte perşembe gecesi ve sonrasında yaşananlar...
Faul pozisyonu ve hakemin sarı kartı bir şekilde göstermesi (Görüntülerden EXXEN'den alınmıştır)
1. SARI KART (DAKİKA 90+1)
Maçın 90+1. dakikasında orta sahada topla iyi bir şekilde dönen Kerem Aktürkoğlu'nu, 2 numaralı forma giyen Dmitry Zhivoglyadov arkadan çekerek yere indiriyor. Oyunu durduran İsviçreli hakem Scharer, o noktaya gelirken sarı kartını çıkarıp net bir şekilde Rus futbolcuya gösteriyor.
ORTAM GERİLİYOR
Galatasaray'ın faulden doğan serbest vuruşu bir an önce kullanmak istemesini istemeyen rakip futbolcular, topu vermeyince iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor. Hakem Scharer, uzaktan izlediği gerginliğin yatışmasının ardından saı kart göstermek için üç futbolcuytu yanına çağırıyor.