Avrupa'da hakem skandalı: İki sarı gördü kırmızı görmedi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tekrar edilir mi? UEFA'ya flaş başvuru

Hakem sırasıyla Diagne, Borinov ve ısrarla hakemin yanına gitmemeye çalışan Zhivoglyadov'a sarı kart gösteriyor. Zhivoglyadov, bu kart sonrası şaşkınlığa uğruyor, sağına soluna bakarak görev yerine gidiyor ve maç kaldığı yerden başlayıp, kısa bir süre sonra da sona eriyor.

UEFA'NIN MAÇ RAPORUNDA TEK SARI KART YAZIYOR

İsviçreli hakemin Zhivoglyadov'a net bir şekilde iki sarı kart çıkardığıın görülmesine rağmen UEFA'nin internet sitesinde yer alan maç raporunda Rus futbolcunun yalnızca tek sarı kart gördüğü, bunu da 90+3'te gördüğü yazmakta.