Beşiktaş - Shkupi canlı maç izle! 11 Kasım hazırlık maçı Beşiktaş - FK Shkupi (Şkupi) maçı A Spor canlı izle ekranı!

Beşiktaş Shkupi maçı için araştırmalar hız kazandı. Maçın başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanaldan canlı izlenir? 1 Kasım hazırlık maçı Beşiktaş - FK Shkupi maçı A Spor canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor!
BEŞİKTAŞ - SHKUPİ MAÇI CANLI İZLE!
Beşiktaş ile Shkupi arasında bugün saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Aşağıda yer alan ekrandan karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz...
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL'den satılacağını duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Beşiktaş Kulübü, 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak FK Shkupi maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak." denildi.