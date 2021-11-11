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    • Spor
    • 11.11.2021 12:30
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    • 11.11.2021 12:32
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    Beşiktaş - Shkupi canlı maç izle! 11 Kasım hazırlık maçı Beşiktaş - FK Shkupi (Şkupi) maçı A Spor canlı izle ekranı!

    Beşiktaş bugün Kuzey Makedonya takımlarından Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 12. haftasında Trabzon maçında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de herhangi bir puan toplayamadı. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalışan Siyah Beyazlı takım 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile mücadele edecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanaldan canlı izlenir? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Shkupi canlı maç izle! 11 Kasım hazırlık maçı Beşiktaş - FK Shkupi maçı A Spor canlı izle ekranı!

    Beşiktaş Shkupi maçı için araştırmalar hız kazandı. Maçın başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar yayın saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanaldan canlı izlenir? 1 Kasım hazırlık maçı Beşiktaş - FK Shkupi maçı A Spor canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor!

    BEŞİKTAŞ - SHKUPİ MAÇI CANLI İZLE!

    Beşiktaş ile Shkupi arasında bugün saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Aşağıda yer alan ekrandan karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL'den satılacağını duyurdu.

    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    Beşiktaş Kulübü, 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak FK Shkupi maçı ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir. Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak." denildi.

        Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

        "Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak.

        FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir.

        Karşılaşmanın biletleri, bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.

        Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

        Bilet Alımı

        - Taraftarlarımız, biletlerini passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

        - Bir kişi, beş adet bilet satın alabilir.

        - Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

        - Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

        - E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir."
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        Haberler Spor Beşiktaş - Shkupi canlı maç izle! 11 Kasım hazırlık maçı Beşiktaş - FK Shkupi (Şkupi) maçı A Spor canlı izle ekranı!
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