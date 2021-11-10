Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan "sistem" açıklaması: Galatasaray'ı ileri götürecek...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kendilerini futbolda ileriye götürecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Burak Elmas, TFF 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile ilgili yaptıkları iş birliği anlaşmasına değinerek, "Galatasaray'ı ileriye götürecek yeni bir futbol sistemi kurma peşindeyiz. Bu sistemin önemli parçası da Galatasaray'ın altyapısında yetişen oyuncularımızı rekabetçi liglerde oynatmak ve onlara bizim kontrolümüz altında gelişme şansı vermek. Biliyorsunuz genç oyuncularımız bilabedel başka takımlara kiralanıyor. Bazıları oynatmıyor, orada gelişemiyor. Belki Galatasaray'ın kazanacağı birçok oyuncuyu o ara yaşta kaybediyoruz. Bir de alt liglerden gelen Kerem ve Taylan gibi oyuncuların bir ön takımda, Galatasaray sistemine uyacak şekilde yetiştirilmesi ve oynayarak hazır hale gelmesi gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.