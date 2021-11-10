Gustavo ve Valencia için büyük seferberlik | 10 Kasım Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Konya ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Luiz Gustavo ile Enner Valencia'nın tedavileri devam ediyor. Her iki oyuncunun da milli ara sonrasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giymesi için büyük çaba sarfediliyor. Luiz Gustavo'nun derbi maça yetişme şansının daha yüksek olduğu ifade edilirken sol ayak bileinde bağ yaralanması olan Valencia'nın az da olsa derbide oynama şansının bulunduğu öğrenildi. Aynı maçta omuzundan sakatlanan ve ameliyat olan kaleci Altay ise 2.5 ay daha sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin iki önemli kozu Gustavo ve Valencia'nın Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyecekleri belirsizliğini koruyor.
İSMAİL YÜKSEK'İN GÖZÜ YÜKSEKLERDE
Bonservisi F.Bahçe'de olan İsmail Yüksek, milli takım ve Avrupa hayalinin olduğunu söyledi
Fenerbahçe'nin 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksek, "Hayalim Milli Takım'da forma giymek. Avrupa'da da forma giymek isterim. La Liga'nın benim stilime göre daha uygun" dedi.
NOVAK'TAN İDDİALI MESAJLAR
Fenerbahçeli Filip Novak, Kuveyt ile oynanacak hazırlık maçı için gittiği ülkesi Çekya'da NovaSports'a konuştu. Son milli maç arasından önce lider olduklarını hatırlatan Novak, "Şimdi 3-4 maç sonra 7'nciyiz. Avrupa Ligi'nde 3-0 kazandık. Bu bize ilerleme şansı verecek. Şimdi bir derbimiz var. Bizim için önemli bir maç olan Galatasaray'la oynayacağız" ifadelerini kullandı. Novak, "Her puan kaybı taraftarımız için eziyet. Birlikte hareket ediyoruz. Belki bu milli maç arasından sonra her şey daha iyiye gider" ifadelerini kullandı.