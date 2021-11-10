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    Gustavo ve Valencia için büyük seferberlik | 10 Kasım Fenerbahçe haberleri

    Kulüp doktorları Gustavo ve Valencia’yı derbiye yetiştirmeye çalışıyor. Konya ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Luiz Gustavo ile Enner Valencia'nın tedavileri devam ediyor. Her iki oyuncunun da milli ara sonrasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giymesi için büyük çaba sarfediliyor. İşte sizler için derlediğimiz diğer Fenerbahçe haberleri...

    Büyük seferberlik! Derbiye yetiştirilmeye çalışıyorlar

    Fenerbahçe'nin Konya ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Luiz Gustavo ile Enner Valencia'nın tedavileri devam ediyor. Her iki oyuncunun da milli ara sonrasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giymesi için büyük çaba sarfediliyor. Luiz Gustavo'nun derbi maça yetişme şansının daha yüksek olduğu ifade edilirken sol ayak bileinde bağ yaralanması olan Valencia'nın az da olsa derbide oynama şansının bulunduğu öğrenildi. Aynı maçta omuzundan sakatlanan ve ameliyat olan kaleci Altay ise 2.5 ay daha sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin iki önemli kozu Gustavo ve Valencia'nın Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyecekleri belirsizliğini koruyor.



    İSMAİL YÜKSEK'İN GÖZÜ YÜKSEKLERDE
    Bonservisi F.Bahçe'de olan İsmail Yüksek, milli takım ve Avrupa hayalinin olduğunu söyledi
    Fenerbahçe'nin 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksek, "Hayalim Milli Takım'da forma giymek. Avrupa'da da forma giymek isterim. La Liga'nın benim stilime göre daha uygun" dedi.



    NOVAK'TAN İDDİALI MESAJLAR
    Fenerbahçeli Filip Novak, Kuveyt ile oynanacak hazırlık maçı için gittiği ülkesi Çekya'da NovaSports'a konuştu. Son milli maç arasından önce lider olduklarını hatırlatan Novak, "Şimdi 3-4 maç sonra 7'nciyiz. Avrupa Ligi'nde 3-0 kazandık. Bu bize ilerleme şansı verecek. Şimdi bir derbimiz var. Bizim için önemli bir maç olan Galatasaray'la oynayacağız" ifadelerini kullandı. Novak, "Her puan kaybı taraftarımız için eziyet. Birlikte hareket ediyoruz. Belki bu milli maç arasından sonra her şey daha iyiye gider" ifadelerini kullandı.



        MAX MEYER UMUTLARI YİNE KIRDI
        Antwerp maçında attığı gol ve futboluyla göz dolduran Max Meyer bir anda tüm Fenerahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı. Kendisi hakkında takımdan gönderileceğine dair dedikodular bir anda kesilmişti. Ancak Kayseri maçında 11'de başlamasına karşı ortaya koyduğu futbol umutları bir anda kırdı. Max Meyer'in kulüp bulunması durumunda gönderileceği iddia ediliyor.



        FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR.
        FENERBAHÇE, Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün start verecek. Sarı- Lacivertliler'de milli takımlarda bulunan futbolcular idmanda yer almayacak. Bunun yanında sakatlıkları bulunan Altay, Valencia ve Gustavo'da antrenmanda yer almayacaklar.



        FENERLİLER ANITKABİR'E AKIN ETTİ
        Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİ- FEB, yoğun bir katılımla Atamızın huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretine Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 63 üniversiteden 3200 öğrenci iştirak etti.



            BERKE ÖZER'DEN İYİ HABER GELDİ
            Bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım kampından çıkartılan Berke Özer'in derbi maçta forma giymemsi için bir neden olmadağı bildirildi. Altay'ın ameliyat edilmesinin ardından Berke'den gelen sakatlık haberi Sarı- Lacivertliler'i telaşlandırmıştı.

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