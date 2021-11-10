Gustavo ve Valencia için büyük seferberlik | 10 Kasım Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin Konya ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Luiz Gustavo ile Enner Valencia'nın tedavileri devam ediyor. Her iki oyuncunun da milli ara sonrasında Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giymesi için büyük çaba sarfediliyor. Luiz Gustavo'nun derbi maça yetişme şansının daha yüksek olduğu ifade edilirken sol ayak bileinde bağ yaralanması olan Valencia'nın az da olsa derbide oynama şansının bulunduğu öğrenildi. Aynı maçta omuzundan sakatlanan ve ameliyat olan kaleci Altay ise 2.5 ay daha sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe'nin iki önemli kozu Gustavo ve Valencia'nın Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyecekleri belirsizliğini koruyor.