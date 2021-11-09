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    • Spor
    • 09.11.2021 23:45
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    • 09.11.2021 23:45
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    Galatasaray NEF'ten Avrupa'da kritik galibiyet

    FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarışan Galatasaray NEF, gruptaki 4. karşılaşmada evinde konuk ettiği Bosna Hersek temsilcisi Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

    Galatasaray NEF’ten Avrupa’da kritik galibiyet

    FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Nef, Bosna Hersek takımı Igokea'yı 82-74 mağlup etti.

    Karşılaşmayı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Milorad Dodik ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)
    Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel
    Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2
    1. Periyot: 15-19
    Devre: 34-34
    3. Periyot: 60-59

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