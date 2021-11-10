SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Talisca bombası! Al Nassr ile ilk görüşme yapıldı

Hürriyet'in haberine göre; Orta alanda ve forvette hem itici güç hem de dikine oynayan futbolcu talebinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine scoutlar ile araştırmalarını sürdüren yönetim bu noktada Talisca ile fikir alış verişinde bulundu.