A Milli Takım'daki kötü gidişatın ardından görevine son verilen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın Süper Lig'de iki şampiyonluk adayının gündeminde olduğu belirtildi.
MUHTEŞEM PERFORMANS SONRASI EURO 2020
A Milli Takım'ı muhteşem bir performansın ardından EURO 2020'ye taşıyan Şenol Güneş turnuvada ise büyük hayal kırıklığı yaratmış ve tartışılmaya başlanmıştı.
HOLLANDA VE KARADAĞ MAÇI SONU OLDU
A Milli Takım'da Karadağ ve Hollanda maçlarında alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in görevine son verilmiş ve yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve getirildi.
PEREIRA'NIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
Süper Lig'de Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktörlerinin durumu yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın geleceği çok ciddi şekilde masaya yatırıldı.