



'KEŞKE GİTMESEYDİ'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili 2020 yılının ekim ayında yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Keşke Şenol hoca Beşiktaş'tan gitmeseydi. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı."



'HERKES İSTER'

A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde Güneş, Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Her teknik adam bir sezon da olsa Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Ben Fenerbahçe düşmanı değilim."



DİĞER ADAYLAR KİM?

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında da temas kurduğu ancak anlaşamadığı Lucien Favre yine listede. 64 yaşındaki İsviçreli teknik adam son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yolları ayrılan Nuno Espirito Santo ve Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic de adaylar arasında yer alıyor. Yerli hocalardan ise kapalı kapılar ardında Okan Buruk ismi de telaffuz ediliyor.