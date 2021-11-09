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    • Spor
    • 09.11.2021 11:03
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    • 09.11.2021 11:18
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    Pereira'nın yerine bomba aday: Ben Fenerbahçe düşmanı değilim

    Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçlar sonrası takımdan gönderileceği konuşulmaya başlayan Vitor Pereira'nın yerine gelecek isimle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. "Her teknik adam bir sezon da olsa Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister." diyerek Kanarya'ya yeşil ışık yakan Şenol Güneş'in sarı lacivertli takımla anlaşabileceği konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Pereira’nın yerine bomba aday!

    A Milli Takım'daki kötü gidişatın ardından görevine son verilen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli teknik adamın Süper Lig'de iki şampiyonluk adayının gündeminde olduğu belirtildi.


    MUHTEŞEM PERFORMANS SONRASI EURO 2020
    A Milli Takım'ı muhteşem bir performansın ardından EURO 2020'ye taşıyan Şenol Güneş turnuvada ise büyük hayal kırıklığı yaratmış ve tartışılmaya başlanmıştı.



    HOLLANDA VE KARADAĞ MAÇI SONU OLDU
    A Milli Takım'da Karadağ ve Hollanda maçlarında alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in görevine son verilmiş ve yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve getirildi.



    PEREIRA'NIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
    Süper Lig'de Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktörlerinin durumu yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın geleceği çok ciddi şekilde masaya yatırıldı.



        GÜNDEME ŞENOL GÜNEŞ GELECEK
        Yönetimin Portekizli çalıştırıcı ile yolları ayırma ihtimali çok yüksek. Bir ihtimal Galatasaray maçı son kredi olarak verilebilir. Fenerbahçe'de Pereira ile yaşanacak olası ayrılık sonrası gündeme gelecek isim Şenol Güneş olacak.


        'FENERBAHÇE'YE SICAK BAKAR'
        Sarı-Lacivertliler'de sezon başında da başarılı çalıştırıcı Şenol Güneş ismi gündeme gelmişti. Ancak Güneş'in milli takımda görev alması bu transfer ihtimalini zora soktu. Sarı-Lacivertli Kulübün kulislerinde zaman zaman tecrübeli teknik adamın ismi gündeme getirilerek nabız yoklaması yapılıyor. Şenol Güneş bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Milliyet'te yer alan habere göre, çevresindeki önemli dostları, "Fenerbahçe'den bir teklif gelirse Şenol Güneş buna sıcak bakar. Kesinlikle ön yargılı olmaz." yorumunu yapıyor.

        SERGEN YALÇIN'IN AYRILMA İHTİMALİ ZOR
        Beşiktaş'ta da işler yolunda gitmiyor. Siyah-Beyazlı bazı yöneticiler takımın performansından memnun değil. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılma ihtimali bu dönemde zor görünüyor.


        SERGEN YALÇIN AYRILIRSA İLK ADAY GÜNEŞ
        Ama takımın durumunda rahatsız olan Yalçın'ın olası ayrılma kararı alması durumunda ise gündeme gelecek ilk isim Güneş olacak. Beşiktaş'ı çalıştığı dönemden Güneş ile Çebi'nin iyi bir ilişkisi bulunuyor.



            'KEŞKE GİTMESEYDİ'
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili 2020 yılının ekim ayında yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Keşke Şenol hoca Beşiktaş'tan gitmeseydi. Kendisi gitmek istemedi ancak ona yapılan baskılar ve oyunlar neticesinde Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı."

            'HERKES İSTER'
            A Milli Takım Teknik Direktörü olduğu dönemde Güneş, Fenerbahçe ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Her teknik adam bir sezon da olsa Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Ben Fenerbahçe düşmanı değilim."


            DİĞER ADAYLAR KİM?
            Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında da temas kurduğu ancak anlaşamadığı Lucien Favre yine listede. 64 yaşındaki İsviçreli teknik adam son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı.

            Geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yolları ayrılan Nuno Espirito Santo ve Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic de adaylar arasında yer alıyor. Yerli hocalardan ise kapalı kapılar ardında Okan Buruk ismi de telaffuz ediliyor.

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