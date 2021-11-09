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    • Magazin
    • 10.11.2021 09:19
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    • 10.11.2021 09:20
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    GalatasarayAytaç Kara sosyal medyada avda mesajları ifşa oldu! Galatasaray'da forma bulamıyor ama...

    Futbolcuların ifşalarına alışkınız. Onlardan bir yenisi daha lügatlarımıza eklendi. 2021 yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transferi gerçekleşen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın Galatasaray kariyeri, beklenileni veremedi. Aytaç Kara, sarı-kırmızılıların oynadığı 12 Süper Lig maçında sadece 45 dakika süre bulabildi. Aytaç Kara'nın performansı tartışıladursun bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, Twitter'da bir kullanıcı tarafından ifşa edildi.

    Galatasaraylı Aytaç Kara sosyal medyada avda

    GalatasarayAytaç Kara sosyal medyada avda aman ne yaptın Aytaç ! Özel mesajı ifşa edildi kirli çamaşırlar döküldü... Galatasaray'ın bu sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Aytaç Kara bu skandalla neye uğradığını şaşırdı. Sarı-kırmızılı formayla bekleneni veremeyen Aytaç Kara'nın, Instagram'dan bir kadın attığı mesaj, genç kadın tarafından ifşa edildi. Sosyal medya bu skandalla çalkalanırken Aytaç Kara cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi. İşte haberin detayları...

    Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, Twitter'da bir kullanıcı tarafından ifşa edildi.

    Galatasaray'da 12 lig maçında sadece 45 dakika süre bulabilen Aytaç Kara, kendisini sosyal medyaya verdi.

        28 yaşındaki futbolcu sosyal medyada bir kullanıcıya 'Gel' diye mesaj yazdı.

        Bu mesaj, o kullanıcı tarafından ifşa edilirken 'Bu kim' ifadeleri yer aldı.

        İkili, birbirini takip etmezken bu mesajın yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi yazıldığı bilinmiyor.
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            Haberler Magazin Galatasaraylı Aytaç Kara sosyal medyada avda mesajları ifşa oldu! Galatasaray'da forma bulamıyor ama...
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