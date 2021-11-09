Galatasaraylı Aytaç Kara sosyal medyada avda aman ne yaptın Aytaç ! Özel mesajı ifşa edildi kirli çamaşırlar döküldü... Galatasaray'ın bu sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Aytaç Kara bu skandalla neye uğradığını şaşırdı. Sarı-kırmızılı formayla bekleneni veremeyen Aytaç Kara'nın, Instagram'dan bir kadın attığı mesaj, genç kadın tarafından ifşa edildi. Sosyal medya bu skandalla çalkalanırken Aytaç Kara cephesinden henüz net bir açıklama gelmedi. İşte haberin detayları...