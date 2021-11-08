Roma'da teknik direktör Jose Mourinho gözünü kararttı! Ocak için liste verdi

ZAKARIA TRANSFERİ ZOR

Her ne kadar Loftus-Cheek ve Harry Winks ile ilgileniliyor olsa da Roma'nın öncelikli hedefi Borussia Mönchengladbach orta saha oyuncusu Denis Zakaria. Ancak futbolcunun Premier Lig ekipleri de dahil olmak üzere birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Zakaria transferinin gerçekleşmesi zor gözüküyor.