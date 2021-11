Milli Takım hocası Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü ve oyuncunun karanını mart ayında vereceğini söyledi. Alman çalıştırıcı, "Yalnızca yabancı kuralını değiştirerek hedefe ulaşamazsınız. Konunun uzmanları bir araya gelmeli ve ortak bir noktada buluşulmalı diye düşünüyorum. Kısa süredir buradayım ve bahsettiğiniz konuların fotoğrafını çekmek için kendi adıma erken" dedi. Kuntz, "Milli Takım'da kapı kimseye kapalı değil. Sonuna kadar açık olacak" dedi.

ARTIK A MİLLİ TAKIM'DA 'ONE MAN SHOW' BİTTİ

A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Milli Takım'daki yeni yapılanmayı değerlendirerek "Artık 'One man show' bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" dedi. Altıntop, her Süper Lig ve Birinci Lig takımına altyapı akademisi kurulmasının zorunlu hale getireceklerini belirtti.

MİLLİLER STARTI VERDİ

Dünya Kupası Elemeleri'nde cumartesi günü Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.