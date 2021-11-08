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    • Spor
    • 08.11.2021 15:15
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    • 08.11.2021 15:15
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    SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu hangi ülkeyi seçecek? Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz tarih verdi

    Son dakika haberi... Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, geleceği merak konusu olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuntz, Kadıoğlu'nun mart ayında karar vereceğini söyledi.

    Kuntz tarih verdi! Ferdi Kadıoğlu ve milli takım...

    A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz TRT Spor'da katıldığı bir programda milli takıma dair merak edilenleri yanıtladı. Birçok konuya değinen Alman çalıştırıcı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi hakkında da açıklamalarda bulundu.

    Kuntz açıklamasında oyuncu ile birkaç hafta önce Riva'da görüşme sağladıklarını ifade ederken, "Kendisine anlattık, verimli geçti. Bir daha konuştuk sonra, biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu ve Kasım ayında değil ama Mart ayında karar vereceğini söyledi" dedi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu hangi ülkeyi seçecek? Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz tarih verdi
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