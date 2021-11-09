Lider Trabzon’da Bakasetas şoku yaşanıyor! 3 hafta forma giyemeyecek

Trabzonspor'un son oynadığı Beşiktaş mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Bakasetas Yunanistan milli takım kampında MR'a girdi. Diz iç yan bağlarında ödem tespit edilen Bakasetas'ın en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli orta sahanın tedavisinin Yunanistan'da devam edeceği ifade edildi. Yine Beşiktaş maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in iç yan bağlarında ödem tespit edilirken oyuncunun milli ara sonrası geri döneceği ifade edildi. Milli ara sonrası Gaziantep maçını kaçıracak Bakasetas'ın Karagümrük karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor. Yunan yıldız sezona mükemmel bir başlangıç yapmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu.

