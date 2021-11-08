Fenerbahçe'den ayrılan ihya oluyor! Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir idaresinde tırmanışa geçti

Milli takım arasından sonra Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 13. haftada farkı daha da düşürme şansına sahip olacak.

Dokuzuncu sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, ligde 23'er puanla iki ve üçüncü sırada bulunan Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor'un ise yalnızca 5 puan gerisinde.



FREY VE ALLAHYAR'DAN FENERBAHÇE'Yİ PİŞMAN EDEN BİR PERFORMANS

Öte yandan sezon başında takımdan gönderilen iki forvet Michael Frey ve Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'yi bu kararı nedeniyle pişman eden bir performans sergiliyor.

Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Frey 13 lig maçında 13 kez rakip ağları havalandırırak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ukrayna kulübü Zorya'da kiralık olarak oynayan Allahyar ise 12 karşılaşmada 6 gol attı. Böylece iki futbolcunun toplam gol sayısı 19'a ulaştı ve takım halinde 14 gol atan Fenerbahçe'yi solladı.