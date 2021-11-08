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    • Spor
    • 08.11.2021 12:26
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    • 08.11.2021 12:40
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    Fenerbahçe'den ayrılan ihya oluyor! Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir idaresinde tırmanışa geçti

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve önemli bir çıkış yakaladı. Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk 4 maçı kazanan Medipol Başakşehir, 15. sıradan 9. sıraya yükseldi. Öte yandan sezon başında Fenerbahçe'den gönderilen iki forvet Michael Frey ve Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'yi bu kararı nedeniyle pişman eden bir performans sergiliyor.

    takvim.com.tr
    AA
    Fenerbahçe’den ayrılan ihya oluyor!

    Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.

    Sekizinci hafta sonunda aynı puana sahip olduğu Kasımpaşa ve Öznur Kablo Kayserispor'un averajla önünde 6 puanla 15. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 12. hafta sonunda 18 puanla 9. sıraya yükseldi.

    İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş'ı 3-2, ikinci maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1, üçüncü karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 ve son maçında da deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

    Bu dört maçta 10 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gol gördü.

        BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE BAŞAKŞEHİR, ÜÇ BÜYÜKLERLE FARKI KAPATTI
        Medipol Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından üst üste aldığı 4 galibiyet sonrası, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını büyük bir hızla eritti.

        Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 11 ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan turuncu-lacivertli ekip, 12. hafta sonunda puan farkını Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 2'ye, Galatasaray'la ise 3'e indirdi.

        Milli takım arasından sonra Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 13. haftada farkı daha da düşürme şansına sahip olacak.

        Dokuzuncu sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, ligde 23'er puanla iki ve üçüncü sırada bulunan Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor'un ise yalnızca 5 puan gerisinde.


        FREY VE ALLAHYAR'DAN FENERBAHÇE'Yİ PİŞMAN EDEN BİR PERFORMANS
        Öte yandan sezon başında takımdan gönderilen iki forvet Michael Frey ve Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'yi bu kararı nedeniyle pişman eden bir performans sergiliyor.

        Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Frey 13 lig maçında 13 kez rakip ağları havalandırırak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ukrayna kulübü Zorya'da kiralık olarak oynayan Allahyar ise 12 karşılaşmada 6 gol attı. Böylece iki futbolcunun toplam gol sayısı 19'a ulaştı ve takım halinde 14 gol atan Fenerbahçe'yi solladı.

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