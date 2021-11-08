Trabzonspor, borsada da rakiplerine fark arttı! Beşiktaş galibiyetinin ardından uçuşa geçti

Analistler, Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'un borsada da rekorlara koştuğunu belirterek, kulübün hisse fiyatının geçen hafta 6,31 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekti.