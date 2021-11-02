Fenerbahçe’de karavana atmışlardı! Fenerbahçe: 14 Frey+Allahyar: 19

Taraftarlarını birkez daha hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe son yılların en kötü hücum performanslarından birisini sergiliyor. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 11 maçta sadece 14 gole imza atabildi. Buna karşın sezon başında takımdan gönderilen iki forvet Michael Frey ve Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe'yi bu kararı nedeniyle pişman eden bir performans sergiliyor.

Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Frey 13 lig maçında 13 kez rakip ağları havalandırırak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ukrayna kulübü Zorya'da kiralık olarak oynayan Allahyar ise 12 karşılaşmada 6 gol attı. Böylece iki futbolcunun toplam gol sayısı 19'a ulaştı ve takım halinde 14 gol atan Fenerbahçe'yi solladı.