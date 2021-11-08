Fenerbahçe taraftarının Ali Koç isyanı sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu: Seni bu seyirciyle göndereceğim



Sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan bazıları bu sözleri alıntılayıp Ali Koç'a göndermelerde bulundular.



YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez."

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