Fenerbahçe taraftarının Ali Koç isyanı sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu: Seni bu seyirciyle göndereceğim

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 20 puanda kaldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.
KAYSERİ ATAKLARINDA 'ÜÇ ÜÇ' DİYE BAĞIRDILAR
Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu. Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi.
YÖNETİM İSTİFA
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre "Yönetim istifa" şeklinde bağırdı.
AZİZ YILDIRIM SESLERİ
Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.