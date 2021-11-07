Galatasaray-Lokomotiv karşılaşması ile ilgili kural hatası iddiası bomba etkisi yarattı!

Galatasaray ile Lokomotiv'in 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili 'kural hatası' iddiası gündemi sarstı. Hakem Scharer'in 1 futbolcuyu 2 sarı karta rağmen oyundan atmadığı öne sürülüyor.

2 SARI KARTA RAĞMEN OYUNDAN ATILMADI

Görüntülere göre Scharer, Zhivoglyadov'a 90+2 ve 90+3'te iki kez sarı kart çıkarıyor. Ancak Rus futbolcu oyundan atılmıyor. Galatasaray yönetimi iddialar üzerine görüntüleri incelemeye aldı ve UEFA'ya başvurarak hakem raporunu istedi.

EĞER SCHARER İNKAR EDERSE ÇOK ZOR

Yönetim ardından da UEFA'dan hükmen galibiyet ya da maç tekranını talep etti. Şimdi tüm gözler UEFA'ya çevrildi. Ancak iddialara göre eğer hakem Scharer iki kez sarı kart çıkardığını inkar ederse, hükmen kararının çıkma ihtimali çok düşük olacak.