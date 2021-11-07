Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray-Lokomotiv karşılaşması ile ilgili kural hatası iddiası bomba etkisi yarattı!

    Hakem Scharer’in 90+2 ve 90+3’te Zhivoglyadov’a iki kez sarı çıkarıp kırmızı göstermediği görüntülere de yansıdı. Görüntüleri inceleyen Galatasaray yönetimi, UEFA'ya başvurarak hükmen galibiyet veya maç tekrarını talep etti.

    Hükmen başvuru

    Galatasaray ile Lokomotiv'in 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili 'kural hatası' iddiası gündemi sarstı. Hakem Scharer'in 1 futbolcuyu 2 sarı karta rağmen oyundan atmadığı öne sürülüyor.

    2 SARI KARTA RAĞMEN OYUNDAN ATILMADI
    Görüntülere     göre Scharer, Zhivoglyadov'a 90+2 ve 90+3'te iki kez sarı kart çıkarıyor. Ancak Rus futbolcu oyundan atılmıyor. Galatasaray yönetimi iddialar üzerine görüntüleri incelemeye aldı ve UEFA'ya başvurarak hakem raporunu istedi.

    EĞER SCHARER İNKAR EDERSE ÇOK ZOR
    Yönetim     ardından da UEFA'dan hükmen galibiyet ya da maç tekranını talep etti. Şimdi tüm gözler UEFA'ya çevrildi. Ancak iddialara göre eğer hakem Scharer iki kez sarı kart çıkardığını inkar ederse, hükmen kararının çıkma ihtimali çok düşük olacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan Akşener ve Türkkan’a tepki!
    Haberler Spor Galatasaray-Lokomotiv karşılaşması ile ilgili kural hatası iddiası bomba etkisi yarattı!
        SON DAKİKA