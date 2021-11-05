Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Rus basınında: Lokomotiv Türk cehenneminde hayatta kaldı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray evinde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Feghouli'nin harika golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda yediği golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla 4. hafta sonunda 8 puan toplayan Galatasaray gruptaki liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Rus basını karşılaşmaya geniş yer ayırdı. İşte detaylar...
05.11.2021 09:25
- Son Güncelleme: 05.11.2021 09:25
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşmasını oynayan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların golünü Sofiane Feghouli kaydederken mücadelenin son anları oldukça çekişmeli ve gergin geçti. Bu karşılaşma Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Rus basınından öne çıkan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı manşetleri...