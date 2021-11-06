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    • Spor
    • 06.11.2021 09:42
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    • 06.11.2021 09:44
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    Cleveland Cavaliers Toronto Raptors'ı bir sayı farkla yendi! Cedi Osman 17 sayı kaydetti

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 102-101 kazandıkları Toronto Raptors maçında 17 sayı kaydetti. Cavaliers, son dakikalara 5 sayı geride girdiği maçı kazanmayı bildi.

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    Cedi 17 sayı attı Cleveland kazandı

    NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, son 1,5 dakikasına 5 sayı geride girdiği Raptors deplasmanından galibiyetle döndü.

    Peş peşe 3. maçını kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 21 sayı, 8 asist, Jarrett Allen 16 sayı, 15 ribaunt, Evan Mobley 18 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 17 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti.

    Raptors'ta O.G. Anunoby 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Gary Trent 17 sayı, 6 top çalmayla oynadı.

    WARRİORS'TAN PELİCANS'A 41 SAYI FARK
    Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 126-85 yenerek 8. karşılaşmasında 7. galibiyetini aldı.

    Warriors'ta Jordan Poole 26 sayı, Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ve oyuna sonradan dahil olan Gary Payton 17 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarları oldular.

    20 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas ise Pelicans'ı ayakta tutmaya çalıştı.

    SONUÇLAR
    Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 90-96

    Orlando Magic-San Antonio Spurs: 89-102

    Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 115-87

    Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 101-102

    Milwaukee Bucks-New York Knicks: 98-113
        İP’in ucu iyice kaçtı!
        Haberler Spor Cleveland Cavaliers Toronto Raptors'ı bir sayı farkla yendi! Cedi Osman 17 sayı kaydetti
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