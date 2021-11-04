Aslan, Lokomotiv Moskova'ya diş geçiremedi (Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova MAÇ SONUCU - ÖZET)

İKİNCİ YARI

53'üncü dakikada Morutan, Van Aanholt'tan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruş kalecide kaldı.



54'üncü dakikada Halil Dervişoğlu, topla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun Cicaldau'ya çıkardığı topu Rumen futbolcu da Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin vuruşunda top üstten auta gitti.



72'nci dakikada Maradishvili'nin sağ kanattan yerden kestiği topta Kamano meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.





81'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.



84'üncü dakikada Kerk topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş auta gitti.