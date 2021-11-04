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    • Spor
    • 04.11.2021 18:12
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    • 04.11.2021 23:11
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    Aslan, Lokomotiv Moskova'ya diş geçiremedi (Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova MAÇ SONUCU - ÖZET)

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın tek golü mücadelenin 43. dakikasında Feghouli'den gelirken, konuk ekibin tek golü 73. dakikada Kamano'dan geldi.

    Aslan, Lokomotiv Moskova’ya diş geçiremedi

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

    Galatasaray'ın golünü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydederken; Lokomotiv Moskova'nın golü ise 73'te Kamano kaydetti.

    GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
    Bu sonuçla birlikte Galatasaray 4 maç sonucunda aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise puanını 2'ye yükseltti.

    G.SARAY AVRUPA'DA İLK GOLÜNÜ YEDİ
    Avrupa Ligi'nde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçta kalesini gole kapatmıştı. Cimbom yediği bu golle 4. maçında kalesinde ilk kez golü görmüş oldu.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    13'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.



    17'nci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top kaleye yöneldi, Muslera'yı geçen topu Van Aanholt çizgiden çıkardı.

        43'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sağ kanatta topu kaptı ve rakibinden sıyrılarak pasını sol kanata yolladı. Topla buluşan Van Aanholt, pasını tekte Feghouli'ye bırakırken, Feghouli'nin ceza sahası yayından yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.

        İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'ık üstünlüğü ile son buldu.

        İKİNCİ YARI
        53'üncü dakikada Morutan, Van Aanholt'tan aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol taraftan yaptığı vuruş kalecide kaldı.

        54'üncü dakikada Halil Dervişoğlu, topla ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun Cicaldau'ya çıkardığı topu Rumen futbolcu da Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

        72'nci dakikada Maradishvili'nin sağ kanattan yerden kestiği topta Kamano meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.



        81'inci dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

        84'üncü dakikada Kerk topla ceza sahasına girdi ve yaptığı vuruş auta gitti.

        86'ncı dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan altıpasa çevirdiği sert top, önce kaleciye sonrasında direğe çarparak oyun alanına döndü.

        88'inci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda Smolov'un kafa vuruşunu Muslera kurtardı.

        Seken topa sert vuran Murillo'nun şutunu da yine Muslera çıkardı ve topa sahip oldu.

        Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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        Haberler Spor Aslan, Lokomotiv Moskova'ya diş geçiremedi (Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova MAÇ SONUCU - ÖZET)
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