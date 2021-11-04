Aslan, Lokomotiv Moskova'ya diş geçiremedi (Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın golünü 43. dakikada Sofiane Feghouli kaydederken; Lokomotiv Moskova'nın golü ise 73'te Kamano kaydetti.
GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 4 maç sonucunda aldığı 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise puanını 2'ye yükseltti.
G.SARAY AVRUPA'DA İLK GOLÜNÜ YEDİ
Avrupa Ligi'nde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, ilk 3 maçta kalesini gole kapatmıştı. Cimbom yediği bu golle 4. maçında kalesinde ilk kez golü görmüş oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.
17'nci dakikada Lokomotiv Moskova'nın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top kaleye yöneldi, Muslera'yı geçen topu Van Aanholt çizgiden çıkardı.