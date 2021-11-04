Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu! Bizim de hayallerimiz var!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Avrupa'da yeni bir şampiyonluk hayaliniz var mı?" sorusuna, "Hayaller olmadan bir şey olmaz. Bu gruptan çıkarsak, bizim de söyleyeceğimiz bir şeyler olacak. Neden olmasın? Hayallerimiz var. Neredeyse Şampiyonlar Ligi kurası çektik. Bu gruptan çıkmak çok önemli" yanıtını verdi.

Lokomotiv maçını değerlendiren Terim, "Maçın kolay geçeceğini kimse beklemesin. Biz de beklemiyoruz. Bu gruptan 1. çıkmamız için, yarınki (bugünkü) maç çok önemli. Lokomotiv karşısında kazanırsak, kalan maçlarda belki 1 puan bile liderlik için bize yetecek. Grup ikincisinin Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımla eşleşeceğini düşünürsek liderlik çok önemli. Rakibimizi iyi analiz ettik" ifadesini kullandı. Terim, TFF'nin yüzde yüz kapasiteyle ilgili olumsuz kararı hakkında, "9 Kasım'da %100 kapasiteye geçiliyor, ama 4 Kasım'da geçilmiyor. Demek ki bu 5 gün için bir bildiği var federasyonun" dedi.

MARCAO: FİNAL GÖZÜYLE BAKIYORUZ

Defansın kilit ismi Marcao, Terim'le beraber basın toplantısını katıldı. Brezilyalı yıldız, "Her maça final gözüyle bakarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

TERİM İLK 11'I AÇIKLADI

Fatih Terim, dünkü basın toplantısında Lokomotiv Moskova maçında sahaya sürece ilk 11'i de açıkladı. Terim, bugünkü zorlu mücadelede Fernando Muslera, Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'dan oluşan 11'le sahada olacaklarını duyurdu. Feghouli, G.Antep maçındaki performansı ile formayı kaptı.