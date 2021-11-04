Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı veren kanallar! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte 11'ler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Gruptan lider çıkmak isteyen sarı kırmızılı ekip Lokomotiv Moskova maçında bu nedenle canını dişine takıp mücadele edecek. GS'nin 4. hafta mücadelesinde Moskova ile yapacağı maç hakkında taraftarlar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Peki; Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte 11'ler! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı veren kanallar! GS MOSKOVA maçı CANLI izle! GS Lokomotik moskova Exxen, CBC Sport şifresiz, kesintisiz izle!
GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım 2021 Perşembe NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI CANLI VEREN KANALLAR!
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