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    • Spor
    • 04.11.2021 08:14
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    • 04.11.2021 20:55
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    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı veren kanallar! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte 11'ler

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ile devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek. Rus ekibi ile zorlu bir mücadeleye girişecek olan sarı kırmızılı ekip maçtan mutlak 3 puan çıkarmak için uğraşacak. Karşılaşmaya sayılı saatler kala futbolseverler maç hakkında araştırmalar yapıyor. Peki; Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte 11'ler! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı veren kanallar! GS MOSKOVA maçı CANLI izle! GS Lokomotik moskova Exxen, CBC Sport şifresiz, kesintisiz izle!

    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Gruptan lider çıkmak isteyen sarı kırmızılı ekip Lokomotiv Moskova maçında bu nedenle canını dişine takıp mücadele edecek. GS'nin 4. hafta mücadelesinde Moskova ile yapacağı maç hakkında taraftarlar bir çok soruyu gündeme taşıdı. Peki; Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte 11'ler! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı veren kanallar! GS MOSKOVA maçı CANLI izle! GS Lokomotik moskova Exxen, CBC Sport şifresiz, kesintisiz izle!

    GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım 2021 Perşembe NEF Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak.

    GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI CANLI VEREN KANALLAR!

    Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifresiz olarak CBC Sport kanalından da takip edilebilecek.

        CBC SPORT ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

        CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin.

        Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

        CBC SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ!

        Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

        E GRUBU

        4.HAFTA

        4 Kasım Perşembe

        20.45 Galatasaray-Lokomotiv Moskova

        23.00 Marsilya-Lazio

        5.HAFTA

        25 Kasım Perşembe

        20.45 Galatasaray-Marsilya

        20.45 Lokomotiv Moskova-Lazio
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        Haberler Spor Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı veren kanallar! Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte 11'ler
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