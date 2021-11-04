Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş açıklaması: Kimsenin haddi değildir





KİMSE HADDİNİ AŞMASIN

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile temas halinde olduklarını belirten, "Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. Benim yöneticimin ne yapması gerektiği konusunda fikir belirtmek kimsenin haddi değildir. Kimse haddini aşmasın. Bizim nezaketimiz, tevazuumuz yanlış anlaşılmasın." dedi.



İşte Elmas'ın açıklamaları;



"Türkiye'de 9 Kasım'da tam seyircili oynama kararı verildi. Bugün yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın stadyumda olmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız.

"BAZI ÇAKAL ARKADAŞLAR AHKAM KESMİŞ..."

Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez.

Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray adına resmi olarak konuşan kişi Sayın Remzi Sanver'dir. Remzi Sanver'in ağzından çıkan her söz benim ağzımdan çıkmış demektir. Benim veya Remzi Bey'in sözleri kulübümüzün resmi açıklamalarıdır.