Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2021 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 12:49
    ABONE OL

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş açıklaması: Kimsenin haddi değildir

    Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın 'Adalet' paylaşımını sonrası iki kulüp arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklama yapan Elmas, "Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik." dedi. Ancak iki gün önce Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in, "Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir." sözlerini unuttu. Öte yandan Çebi ile iletişim halinde olduklarını belirten Elmas, "Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Burak Elmas: Kimsenin haddi değildir
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Beşiktaş'ın 'Adalet' paylaşımını sonrası iki kulüp arasında yaşanan gerilimle ilgili de açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır." dedi.



    EPÖZDEMİR'İN SÖZLERİNİ UNUTTU
    Elmas'ın 'Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik haklı galibiyet dedik' açıklaması akıllara iki gün önce Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir'in Beşiktaş'ı hedef alan sözlerini unuttu.


    BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ HAKLI FALAN DEĞİLDİR
    Epözdemir, iki gün önce yaptığı açıklamada "Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir." ifadelerini kullanmıştı.



    SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU
    Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, bu açıklamaları sponsorluk anlaşması sırasında yapmış ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

    Galatasaray taraftarların bir kısmı Epözdemir'e destek verirken Beşiktaş taraftarı açıklamalara tepki göstermişti.



    KİMSE HADDİNİ AŞMASIN
    Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile temas halinde olduklarını belirten, "Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. Benim yöneticimin ne yapması gerektiği konusunda fikir belirtmek kimsenin haddi değildir. Kimse haddini aşmasın. Bizim nezaketimiz, tevazuumuz yanlış anlaşılmasın." dedi.

    İşte Elmas'ın açıklamaları;

    "Türkiye'de 9 Kasım'da tam seyircili oynama kararı verildi. Bugün yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın stadyumda olmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız.

    "BAZI ÇAKAL ARKADAŞLAR AHKAM KESMİŞ..."
    Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez.

    Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray adına resmi olarak konuşan kişi Sayın Remzi Sanver'dir. Remzi Sanver'in ağzından çıkan her söz benim ağzımdan çıkmış demektir. Benim veya Remzi Bey'in sözleri kulübümüzün resmi açıklamalarıdır.

        Diğer camialar anlamakta zorlamakta güçlük çekebilirler. Galatasaray farklı fikirlerden beslenen, o fikirlerden doğruyu bulan bir kurumdur.

        BEŞİKTAŞ'A CEVAP: "HERKESİN KENDİ CAMİASIYLA İLGİLENMESİ GEREKİR!"
        Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir.

        "KİMSE HADDİNİ AŞMASIN!"
        Benim yöneticimin ne yapması gerektiği konusunda fikir belirtmek kimsenin haddi değildir. Kimse haddini aşmasın. Bizim nezaketimiz, tevazuumuz yanlış anlaşılmasın.

        Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır.

        Beşiktaş'ın paylaşımını görünce üzüldüm. Beşiktaş derbisinden sonra biz de konuşabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ettik, haklı galibiyet dedik. Hatta tepki gördük. Göreve gelirken geçmiş alışkanlıklara teslim olmayacağız demiştim. O paylaşımı görünce üzüldüm."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş açıklaması: Kimsenin haddi değildir
            SON DAKİKA