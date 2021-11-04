Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş açıklaması: Kimsenin haddi değildir

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Beşiktaş'ın 'Adalet' paylaşımını sonrası iki kulüp arasında yaşanan gerilimle ilgili de açıklama yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır." dedi.
EPÖZDEMİR'İN SÖZLERİNİ UNUTTU
Elmas'ın 'Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik haklı galibiyet dedik' açıklaması akıllara iki gün önce Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir'in Beşiktaş'ı hedef alan sözlerini unuttu.
BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ HAKLI FALAN DEĞİLDİR
Epözdemir, iki gün önce yaptığı açıklamada "Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir." ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU
Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, bu açıklamaları sponsorluk anlaşması sırasında yapmış ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
Galatasaray taraftarların bir kısmı Epözdemir'e destek verirken Beşiktaş taraftarı açıklamalara tepki göstermişti.
KİMSE HADDİNİ AŞMASIN
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile temas halinde olduklarını belirten, "Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. Benim yöneticimin ne yapması gerektiği konusunda fikir belirtmek kimsenin haddi değildir. Kimse haddini aşmasın. Bizim nezaketimiz, tevazuumuz yanlış anlaşılmasın." dedi.
İşte Elmas'ın açıklamaları;
"Türkiye'de 9 Kasım'da tam seyircili oynama kararı verildi. Bugün yapacağımız maç çok önemli. Taraftarımızın stadyumda olmayı hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız.
"BAZI ÇAKAL ARKADAŞLAR AHKAM KESMİŞ..."
Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez.
Galatasaray fikri hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray adına resmi olarak konuşan kişi Sayın Remzi Sanver'dir. Remzi Sanver'in ağzından çıkan her söz benim ağzımdan çıkmış demektir. Benim veya Remzi Bey'in sözleri kulübümüzün resmi açıklamalarıdır.