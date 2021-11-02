Galatasaray'dan Beşiktaş'a 'ofsayt' bombası! Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir

Beşiktaş Kulübü "Adalet herkese lazım" paylaşımıyla ilgili sorulan soru üzerine konuşan Rezan Epözdemir, "Galatasaray Kulübü, Türk sporunun sorunları için tüm kulüplerle ittifak yapar. Yabancı konusu, yayın ihalesi, futbol hukuk kurullarının adil olması, limit problemi... Liglerin başlamasıyla birlikte yöneticiler, camialarına yönelik açıklama yaparken, olumlu mesajları zedeliyor. TFF ve kurulları da bu görüntüden nemalanıyor. Türk sporunun kronik problemlerini çözebilmek için tüm kulüplerle görüşmeler yaptık. Bu birilerini rahatsız edebilir. Bizim başkanımız 45 gün ceza aldı. Daha ağır cezalar disipline bile sevk edilmedi. İşte adalet burada lazım. Bütün statlar full oldu, bu kurallar bir tek bize mi var? Kimse kurallara uymuyor. Türkiye'de adalet sorunu var." dedi.