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    • Spor
    • 04.11.2021 08:40
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    • 04.11.2021 08:40
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    Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! İşte 11'ler!

    UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Royal Antwerp Fenerbahçe maçı oynanacak. Taraftarlar maçın başlamasına az bir süre kala yayın saatini, 11'leri ve canlı izleme linklerini araştırıyor. Peki; Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! Royal Antwerp Fenerbahçe maçı 11'leri! Maçı maçı CANLI izle Exxen! Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz izle!

    takvim.com.tr
    Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. haftada bugün Royal Antwerp ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip deplasmanda Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla mücadele edecek. Heyecanlı maçı Bosna Hersekli hakem Peljto yönetecek. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk 3 maçında Frankfurt ve Antwerp ile berabere kalmış, Olympiakos'a ise yenilmişti. 2 puanı bulunan ekip Royal Antwerp maçına asılacak. Peki; Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! Royal Antwerp Fenerbahçe maçı 11'leri! Maçı maçı CANLI izle Exxen! Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz izle!

    ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Royal Anterp maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmayı Exxen platformundan naklen izleyebilirsiniz.

    ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI 11'LER!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçında sahaya sürmesi beklenen 11'ler şöyle;

    Berke Özer - Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai - Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu - Rossi, İrfan Can, Berisha.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK!

        Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Royal Antwerp maçında forma giyemeyecek.

        Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil'in de kadroya dahil edilmesi beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak. Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, yarın üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 25 Kasım'da Olympiakos ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

        BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇI!

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

        ROYAL'İN ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR!

        Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

        Kupa 2'de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge'ü ise 1-0 mağlup etti. Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda ise Westerlo'ya 2-1 yenilerek elendi.
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        Haberler Spor Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! İşte 11'ler!
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