Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! İşte 11'ler!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. haftada bugün Royal Antwerp ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip deplasmanda Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla mücadele edecek. Heyecanlı maçı Bosna Hersekli hakem Peljto yönetecek. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk 3 maçında Frankfurt ve Antwerp ile berabere kalmış, Olympiakos'a ise yenilmişti. 2 puanı bulunan ekip Royal Antwerp maçına asılacak. Peki; Royal Antwerp Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi? İşte Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar! Royal Antwerp Fenerbahçe maçı 11'leri! Maçı maçı CANLI izle Exxen! Royal Antwerp Fenerbahçe maçı şifresiz, kesintisiz izle!
ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Royal Anterp maçı 4 Kasım 2021 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmayı Exxen platformundan naklen izleyebilirsiniz.
ROYAL ANTWERP FENERBAHÇE MAÇI 11'LER!
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçında sahaya sürmesi beklenen 11'ler şöyle;
Berke Özer - Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai - Osayi Samuel, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu - Rossi, İrfan Can, Berisha.