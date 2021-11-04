Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2021 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 13:40
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri

    Son dakika haberleri...Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın en dikkat çeken özelliği ise zumba eğitmeni olması. İşte Süper Lig'de 12. hafta hakemleri ve Erkan Özdamar'ın zumba kariyeri...

    Derbiye sürpriz hakem
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu. Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu. Özdamar, Süper Lig'de görev alan ve gerçek hayatta zumba eğitmenliği yapan bir hakem.

    Derbiye sürpriz hakem

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

    YARIN:

    20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya

    20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

    6 KASIM CUMARTESİ:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

    16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

    16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge

    19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar

        7 KASIM PAZAR:

        13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

        16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

        19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

        DERBİYE ZUMBA EĞİTMENİ HAKEM
        İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini ise zumba eğitmeni Erkan Özdamar yönetecek. Ankara bölgesi üst klasman hakemi olarak görev alan Özdamar bu sezon sık sık Süper Lig maçlarında düdük çalarak yükselişine devam ediyor.

        Genç hakemin gerçek hayatta dans eğitmenliği yaptığı öğrenildi. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı.
            Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
            Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri
                SON DAKİKA