SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu. Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu. Özdamar, Süper Lig'de görev alan ve gerçek hayatta zumba eğitmenliği yapan bir hakem.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 12. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar