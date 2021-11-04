SON DAKİKA: Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar oldu! Süper Lig'de 12. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler duyuruldu. Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi, Erkan Özdamar oldu. Özdamar, Süper Lig'de görev alan ve gerçek hayatta zumba eğitmenliği yapan bir hakem.