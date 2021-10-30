Oscar, Bakambu ve Fellaini gibi isimler göz dolduracak! Çin Ligi iflas ediyor, yıldızlar boşa çıkıyor

6 AYDIR MAAŞ YOK!

Çin basını, büyük ekonomik kriz yaşayan 5 kulübün oyuncularına 6 aydır maaş ödemesi yapamadığını duyurdu. Birçok futbolcunun menajerinin şu anda Çin'de olduğu ve ayrılık için kulüp yetkilileri ile görüşmelerin başladığı gelen bilgiler arasında.



ONUR ÖZKAN: FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİLDİR

Bundan tam 10 yıl önce dünya futbol ekonomisinin seyrini değiştirecek bir adım atıldı. Çin Devlet Başkanı Cinping'in talimatıyla futbola yatırım için kollar sıvandı. 2011'de tesisleşme ve altyapı hamlesiyle başlayan değişim rüzgarları 2015'te yerini tam anlamıyla transfer çılgınlığına bıraktı. Çin'in dev şirketlerinden Suning Grup ve Evergrande'nin işin içine girmesiyle dünya yıldızları astronomik rakamlarla bir bir Çin'in yolunu tutmaya başladı. Tahmini olarak 3 milyar dolarlık yatırımla Çin bir anda dünya futbolunun 'zengin çocuğu' rolüne soyundu. Bugün gelinen noktada ise 10 yıllık rüya tam anlamıyla kabusa dönüşmüş durumda. Yapılan yatırımların ülke içinde gelire çevrilememesi, ligin Avrupa'ya yeteri kadar pazarlanamaması ve pandemi, bu çöküşü getiren önemli etkenler. Ancak 10 yıl önce Çin'i futbol dünyasının içine sokan o dönemki ekonomik ve siyasi konjonktürün şu anda evirildiği nokta da asla göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Simon Kuper'in 1994'de söyledi gibi; futbol asla sadece futbol değildir.