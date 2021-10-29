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    • Spor
    • 30.10.2021 01:13
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    • 30.10.2021 01:49
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    Mario Balotelli'den olay Sergen Yalçın sözleri: Bu büyük bir cahillik

    Son dakika spor haberleri... Sergen Yalçın ve Mario Balotelli arasında yaşanan kriz yeni bir boyuta taşındı. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli Sergen Yalçın ile ilgili flaş sözler söyledi. Balotelli, "Sergen Yalçın'ın benimle ilgili konuştuğu şeyleri bilmiyordum, bana anlattılar öncesinden. En nefret ettiğim şeylerden biri tanımadığın birine bir şey söylemek. Bu büyük bir cahillik, bunu kimse için yapmadım. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Mario Balotelli’den olay Sergen Yalçın sözleri!

    A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile arasında geçen gerilime ilişkin konuştu.

    Balotelli'nin açıklamaları şu şekilde:
    "Normal bir insan olarak görüyorum kendimi. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında biraz yeteneği olan bir insanım.

    "TÜRK HOCALARDAN FATİH TERİM'İ TANIYORUM"
    Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşemedim ama herkes iyi bir insan olduğunu söylüyor.

    FLAŞ SERGEN YALÇIN SÖZLER: BÜYÜK BİR CAHİLLİK
    Sergen Yalçın'ın benimle ilgili konuştuğu şeyleri bilmiyordum, bana anlattılar öncesinden. En nefret ettiğim şeylerden biri tanımadığın birine bir şey söylemek. Bu büyük bir cahillik, bunu kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonun değişmemeli, bu karakterle alakalı bir şey.

        "ADANA KEBAP ÇOK LEZZETLİ"
        Samet Aybaba ya konuşmuyordu benimle ya da erteliyordu. Bana net bir şey söylemiyordu. Hoca bana 'Sen 70 dakika oynayabilirsin' dese ben saygı duyar ve susarım ama bana hiçbir zaman net gelinmedi. Saygı duyulmadığını hissettim ve o yüzden kızdım.

        Adana kebap gerçekten çok lezzetli, çok beğeniyorum."

        NE OLMUŞTU?
        Sergen Yalçın'ın geçmişte kendisiyle ilgili 'beyni yok' sözlerini öğrenen Mario Balotelli, Beşiktaş-Adana Demirspor maçında 67. dakikada oyuna girmiş ve 79. dakikda skoru takımı lehine 3-2'ye taşımıştı.

        Balotelli, Beşiktaş yedek kulübesine dönerek, teknik direktör Sergen Yalçın'a iki eliyle 'beyin' işareti yapınca saha karışmıştı.

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