Mario Balotelli'den olay Sergen Yalçın sözleri: Bu büyük bir cahillik

"ADANA KEBAP ÇOK LEZZETLİ"

Samet Aybaba ya konuşmuyordu benimle ya da erteliyordu. Bana net bir şey söylemiyordu. Hoca bana 'Sen 70 dakika oynayabilirsin' dese ben saygı duyar ve susarım ama bana hiçbir zaman net gelinmedi. Saygı duyulmadığını hissettim ve o yüzden kızdım.

Adana kebap gerçekten çok lezzetli, çok beğeniyorum."