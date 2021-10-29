Mario Balotelli'den olay Sergen Yalçın sözleri: Bu büyük bir cahillik

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'lu futbolcu Mario Balotelli, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile arasında geçen gerilime ilişkin konuştu.
Balotelli'nin açıklamaları şu şekilde:
"Normal bir insan olarak görüyorum kendimi. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş. Bunların dışında biraz yeteneği olan bir insanım.
"TÜRK HOCALARDAN FATİH TERİM'İ TANIYORUM"
Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşemedim ama herkes iyi bir insan olduğunu söylüyor.
FLAŞ SERGEN YALÇIN SÖZLER: BÜYÜK BİR CAHİLLİK
Sergen Yalçın'ın benimle ilgili konuştuğu şeyleri bilmiyordum, bana anlattılar öncesinden. En nefret ettiğim şeylerden biri tanımadığın birine bir şey söylemek. Bu büyük bir cahillik, bunu kimse için yapmadım. Yaptığın işe göre vizyonun değişmemeli, bu karakterle alakalı bir şey.