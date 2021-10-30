Lider Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor’u devirdi

Süper Lig'de lider Trabzonspor Çaykur Rizespor'u evinde 2-1 mağlup etti... 20. dakikada Rizesporlu Pohjanpalo'nun şutunda top Edgar'ın eline çarptı. Hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Djokovic topu ağlara gönderdi: 0-1.
A.ÖMÜR İLE KALEYİ YOKLADI
41'de Hamsik'in şutunda top Bolasie'nin eline çarpınca hakem ikinci kez penaltı kararı verdi. Penaltıyı Djaniny gole çevirdi: 1-1... 62'de A.Ömür'ün şutu çerçeveyi bulmadı.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
64'te Trondsen'in ortasında Djaniny'nin şutu az farkla dışarı çıktı. 68'de Pohjanpalo'nun ceza sahası içersine girdikten sonra yaptığı vuruşu Uğurcan mükemmel kurtardı.
NWAKAEME ÖNE GEÇİRDİ
72'de Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda kaleciden seken topu Nwakaeme tamamladı: 2-1. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı.
RİZE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR!
Fırtına'nın yıldızı Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde oyuna sonradan girdiği maçlarda yaptığı gol katkılarının tamamı Çaykur Rizespor'a karşı geldi. Sonradan girdiği maçlarda 2 gol ve 1 asist üretti.
AVCI'NIN BÜYÜK ÜSTÜNLÜĞÜ
Abdullah Avcı lig tarihinde Rize'yi konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (6G, 1B).
ÜÇ KRİTİK POZİSYON
Trabzonspor ile Rize arasında oynanan maçta 3 pozisyonda çıkan kararlar çok konuşuldu.
ŞOK! GERVİNHO SEZONU KAPATTI
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Gervinho, Rize maçının 9. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Acı içinde sahayı terk eden Fildişili oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonun kapattığı ortaya çıktı. Gervinho'dan gelen kötü haber, Bordo- Mavililer'de şok etkisi yarattı.
EDGAR BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI
Çaykur Rizespor maçında penaltıya sebebiyet veren Trabzonsporlu Edgar, pozisyonda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Edgar, önümüzedki hafta Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacak.