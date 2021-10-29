Trabzonspor - Rizespor maçında penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Toroğlu Rizespor'un penaltısının net olduğunu ifade ettti.

İşte Toroğlunun o sözleri;

"Rize'nin kazandığı penaltı bence net penaltı. Hakem göremedi VAR gördü. Net penaltı. Trabzon'un kazandığı penaltı çok enteresan çekim olarak bir traftan bakıyorsun eline geliyor gibi bir taraftan bakıyorsun gelmiyor. 3-4 farklı görüntü var ama net bir şey yok."

Toroğlu maçın sonunda pozisyonu tekrar izleyerek Trabzonspor'un kazandığı penaltının doğru olduğunu söyledi.