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    • 29.10.2021 23:42
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    • 30.10.2021 00:08
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    Trabzonspor - Rizespor maçında penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, liderliği sürdürdü. Maçın 22. dakikasında Dokovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan ağlara havalandırmasıyla ilk eşitliği sağladı. Maçtaki 2 penaltı kararını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Toroğlu'nun o ifadeleri...

    takvim.com.tr
    ASpor
    Penaltı kararları doğru mu?

    Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, liderliği sürdürdü.

    Maçın 22. dakikasında Dokovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan ağlara havalandırmasıyla ilk yarıyı eşitlikle tamamladı. Oyuna ikinci yarı giren Nwakaeme, 73. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

    Trabzonspor, puanını 27'ye yükselterek 9. haftada Fenerbahçe'den aldığı liderliği namağlup sürdürdü.

    Çaykur Rizespor ise 4 puanla son sırada kaldı.

    PENALTILAR DOĞRU MU?
    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçtaki penaltı pozisyonlarını yorumladı.

        Toroğlu Rizespor'un penaltısının net olduğunu ifade ettti.

        İşte Toroğlunun o sözleri;

        "Rize'nin kazandığı penaltı bence net penaltı. Hakem göremedi VAR gördü. Net penaltı. Trabzon'un kazandığı penaltı çok enteresan çekim olarak bir traftan bakıyorsun eline geliyor gibi bir taraftan bakıyorsun gelmiyor. 3-4 farklı görüntü var ama net bir şey yok."

        Toroğlu maçın sonunda pozisyonu tekrar izleyerek Trabzonspor'un kazandığı penaltının doğru olduğunu söyledi.
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        Penaltı kararları doğru mu?
        Haberler Spor Trabzonspor - Rizespor maçında penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
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