Trabzonspor - Rizespor maçında penaltı kararları doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Trabzonspor, liderliği sürdürdü.
Maçın 22. dakikasında Dokovic'in penaltı golüyle 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, 43. dakikada Djaniny'nin penaltıdan ağlara havalandırmasıyla ilk yarıyı eşitlikle tamamladı. Oyuna ikinci yarı giren Nwakaeme, 73. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Trabzonspor, puanını 27'ye yükselterek 9. haftada Fenerbahçe'den aldığı liderliği namağlup sürdürdü.
Çaykur Rizespor ise 4 puanla son sırada kaldı.
PENALTILAR DOĞRU MU?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçtaki penaltı pozisyonlarını yorumladı.