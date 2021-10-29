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    • Spor
    • 29.10.2021 17:55
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    • 29.10.2021 18:01
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    Trabzonspor - Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Rizespor | CANLI

    Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

    Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

    TRABZONSPOR - RİZESPOR | CANLI
    BeINSports ekranlarından canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    MUHTEMEL 11'LER
    TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Cornelius.

    ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Holmen, Selim Ay, Cemali, Boldrin, Dabo, Phiri, Baiano, Bolasıe, Aminu, Pohjanpalo.

    41. KARŞILAŞMA
    İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

        SAHASINDA DA ÇOK ÜSTÜN
        Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu.

        Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

        Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.
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        Trabzonspor - Rizespor | CANLI
        Haberler Spor Trabzonspor - Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE
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