Trabzonspor - Rizespor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
TRABZONSPOR - RİZESPOR | CANLI
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MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Gervinho, Cornelius.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Holmen, Selim Ay, Cemali, Boldrin, Dabo, Phiri, Baiano, Bolasıe, Aminu, Pohjanpalo.
41. KARŞILAŞMA
İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.