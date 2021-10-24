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    • Spor
    • 24.10.2021 20:39
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    • 24.10.2021 20:59
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    Ronaldo'ya şok! Salah şov yaptı... Manchester United 0-5 Liverpool | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ve Liverpool Old Trafford'a karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçmesi beklenen maçta Liverpool, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 5-0 mağlup etti. Liverpool'un golleri Keita, Jota ve Salah'tan (3) geldi.

    Ronaldo’ya şok! Salah şov yaptı...

    Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ve Liverpool Old Trafford'a karşı karşıya geldi. Liverpool, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 5-0 mağlup etti. Liverpool'un golleri Keita, Jota ve Salah'tan (3) geldi.

    Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Kırmızılılar, 5. dakikada Naby Keita ile 1-0 öne geçti. 13. dakikada Diogo Jota'nın golüyle Liverpool farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada bu kez sahneye Mohamed Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

    SALAH HAT-TRICK YAPTI
    Salah 45. dakikada bir kez daha fileleri havalandırınca konuk ekip, soyunma odasına 4-0 önde girdi.

    İkinci yarıya da etkili başlayan ekip Liverpool oldu. Maçın yıldızı Salah, 50. dakikada takımının 5., kendisinin 3. golünü atarak hat-trick yaptı.
        ŞİMŞEK çaktı!
        Haberler Spor Ronaldo'ya şok! Salah şov yaptı... Manchester United 0-5 Liverpool | MAÇ SONUCU
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