Ronaldo'ya şok! Salah şov yaptı... Manchester United 0-5 Liverpool | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ve Liverpool Old Trafford'a karşı karşıya geldi. Liverpool, Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı 5-0 mağlup etti. Liverpool'un golleri Keita, Jota ve Salah'tan (3) geldi.

Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Kırmızılılar, 5. dakikada Naby Keita ile 1-0 öne geçti. 13. dakikada Diogo Jota'nın golüyle Liverpool farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada bu kez sahneye Mohamed Salah çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.