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    • Spor
    • 25.10.2021 00:44
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    • 25.10.2021 01:02
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    "El Clasico"da Real Madrid'e kaybeden Barcelona taraftarları Teknik Direktör Koeman'ın arabasına saldırdı!

    Son dakika haberleri...  İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak adlandırılan maçta, sahasında Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona'da taraftar tepkinin dozunu artırdı. Barcelona taraftarları Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

    AA
    Barcelona taraftarı Koeman’ın arabasına saldırdı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 kaybeden Barcelona'da bir grup taraftarı, Nou Camp Stadı'ndan çıkarken teknik direktör Ronald Koeman'ın arabasına saldırdı.

    ARABAYA TEKME YUMRUK
    Koeman, karşılaşmanın ardından evine gitmek için Nou Camp Stadı'ndan çıkışta kendisini kapıda bekleyen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

    Taraftarlar, tekmeleyerek ve yumruklayarak arabayı durdurmaya çalıştı, Hollandalı teknik direktöre hakaret etti.

    Kısa süren olay anında oldukça soğukkanlı davranan Koeman, aracıyla yavaş yavaş ilerleyerek stadyumdan ayrıldı.

        BARCELONA'DAN AÇIKLAMA
        Olay sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Barcelona Kulübü, "Teknik direktörümüzün Nou Camp'dan ayrılırken yaşadığı şiddetli ve aşağılayıcı eylemleri kamuoyu önünde kınıyoruz. Kulüp, bu tür talihsiz olayların bir daha yaşanmaması için güvenlik ve disiplin tedbirleri alacaktır." ifadesini kullandı.

        Koeman, El Clasico'nun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Real Madrid'den daha aşağı bir takım olmadığımızı gösterdik. Küçük detaylar maçın kaderini belirliyor. Fırsatlar yakaladık ama yazık oldu. Bu bir El Clasico. O yüzden kaybetmek 3 puandan daha fazla anlam taşıyor ama üzülecek çok fazla zaman yok. Ayağa kalkmaktan başka yapacağımız bir şey yok. Bugün üzülebiliriz ama yarından itibaren bir sonraki maçımıza hazırlanmalıyız." şeklinde konuştu.
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