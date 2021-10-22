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    • Spor
    • 22.10.2021 16:45
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    • 22.10.2021 16:49
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    Süper Lig lideri Trabzonspor, İzmir'de! İşte Göztepe karşısına çıkacak muhtemel 11'i...

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, İzmir'e 6 eksikle geldi. Cornelius ise kafileye İzmir'de dahil olacak. Haberin detayları...

    Lider İzmir’de

    Göztepe maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde tamamlayan lider Trabzonspor, İzmir'e geldi.

    Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulanan Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme, Peres, Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı yer almadı. Eşinin doğumu için ülkesine giden Cornelius ise kafileye İzmir'de dahil olacak.

    Bordo-mavili kafilede bulunan 21 futbolcu şöyle:

    "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan, Dorukhan, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Ahmetcan, Denswill, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Djaniny."

    Trabzonspor'un yarınki mücadeleye de şu 11'le çıkması bekleniyor:
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        Haberler Spor Süper Lig lideri Trabzonspor, İzmir'de! İşte Göztepe karşısına çıkacak muhtemel 11'i...
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