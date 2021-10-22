Süper Lig lideri Trabzonspor, İzmir'de! İşte Göztepe karşısına çıkacak muhtemel 11'i...

Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulanan Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme, Peres, Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı yer almadı. Eşinin doğumu için ülkesine giden Cornelius ise kafileye İzmir'de dahil olacak.

Bordo-mavili kafilede bulunan 21 futbolcu şöyle: