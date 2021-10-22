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    Trabzonspor Göztepe önünde tarihi bir maça çıkacak! Seri 1 yıla çıkabilir...

    Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Trabzonspor, Göztepe’ye yenilmezse seri 1 yıla çıkacak. Trabzonpor son 21 deplasman maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek rakiplerine geçit vermedi.

    1 yıla bedel maç

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç maç kaybetmeyen bordomavililer, yarın deplasmanda Göztepe karşısında sahadan puan yada puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.

    Süper Lig'in 10. haftasında İzmir'de Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



    Trabzonpor son 21 deplasman maçında 12 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek rakiplerine geçit vermedi.



    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Trabzonspor Göztepe maçının hazırıklarına devam etti. Sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Peres katılmadı. Abdülkadir Parmak ise düz koşu yaptı.



        HER MAÇIN DEĞERİ AYNIDIR
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularını rehavet konusunda uyardı. Avcı, "Her maç üç puan, birinin diğerinden daha fazla önemi yok" dedi.

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