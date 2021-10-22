Jose Mourinho Bodo Glimt'ten 6 gol yemenin faturasını Romalı futbolculara kesti

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi de Roma'nın dün akşam Norveç ekibi karşısında 6-1'lik skorla sansasyonel bir mağlubiyet aldığını ve ileriye yönelik korkuttuğunu yazdı.

"Roma, Kuzey Kutbu'nda kabus gördü" başlığını kullanan gazetede yapılan yorumlarda Roma'nın beklenmedik ve kabul edilemez nitelikte bir yenilgi aldığı belirtildi.