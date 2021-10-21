Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe’nin hocası Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor! İşte Antwerp karşısındaki ilk 11'i

    Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon 13 resmi karşılaşmada 20 gol attı. 5-2'lik Helsinki maçı dışında ise 12 maçta 15 gole ulaştı... Fenerbahçe'de Berisha'nın 1, Rossi'nin 2, Serdar Dursun ve Pelkas'ın ise golü bulunmuyor... Kanarya'nın teknik direktörü Vitor Pereira hücumdaki verimliliği artırmak için bir takım değişiklikler planlıyor.

    Fener gol gol gol

    Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor. Sarı-Lacivertliler bu sezon 13 resmi karşılaşmada 20 gol attı. 5-2'lik Helsinki maçı dışında ise 12 maçta 15 gole ulaştı...

    Fenerbahçe'de Berisha'nın 1, Rossi'nin 2, Serdar Dursun ve Pelkas'ın ise golü bulunmuyor... Kanarya'nın teknik direktörü Vitor Pereira hücumdaki verimliliği artırmak için bir takım değişiklikler planlıyor.

    VİTOR PEREİRA'NIN İNADI KIRILIYOR
    Pereira'nın öncelikli düşüncesi hücum hattında Valencia dışında bir golcüye daha şans vermek. İlk 11'de Berisha ya da Serdar başlayacak. Böylelikle daha çok golü düşünen bir takım sahada olacak.

        Antwerp karşısında Berisha, Valencia ile birlikte görev yapacak. Avrupa listesinde adı yer almayan Serdar ise ligde şans bekleyecek.

        JOSE SOSA İLE DAHA FAZLA POZİSYON
        Pereira orta sahada da radikal bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adam, 6 numara oynayan Gustavo'nun yanına Sosa'yı monte edecek. Böylelikle iki defansif orta sahadan vazgeçilecek.

        Sosa'nın üretkenliğiyle hücumda da çok gol aranacak. Sosa'nın gole yakın olması ve asist özelliğinden faydalanılacak.

            PELKAS'A DAHA ÇOK GÖREV VERECEK
            Fenerbahçe'de kahnat bekleri artık daha fazla hücumu düşünecek. Pereira onlardan daha fazla sorumluluk almalarını isteyecek. ayrıca Pelkas'tan daha çok faydalanmaya çalışılacak.

            Pereira, stoperleri de hücuma entegre edecek. Stoperlerden biri zaman zaman hücuma kalkacak ve arkadaşlarına yardımcı olacak.

            "TÜRKİYE'YE BAHANE GÖSTERMEYE GELMEDİM"
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Bu ligin mükemmel bir lig olmadığını biliyordum ama gittiğim hiçbir lig mükemmel değildi. Ben kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum, hakemlerin de aynısını yapması gerekiyor" dedi. Pereira, "Futbol gerçekten zor bir oyun. Kötü bir sonuç sonrası reaksiyon göstermek gerekiyor. Avrupa Ligi başka bir turnuva. Dengenizi kaybettiğiniz anda problem oluyor. İyi bir takımla karşılaşacağız, bu maçtan 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Sarı- Lacivertliler'in teknik adamı, "İki takım için de önemli bir maç. 3 puan alıp gruptaki savaşı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmeye çalışacağız. Her zaman tutkuyla değil, bazen zekayla da oynamaya ihtiyacımız var" dedi.
                Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
                Haberler Spor Fenerbahçe’nin hocası Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor! İşte Antwerp karşısındaki ilk 11'i
                    SON DAKİKA