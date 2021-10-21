Fenerbahçe’nin hocası Pereira oyun planında değişikliğe gidiyor! İşte Antwerp karşısındaki ilk 11'i

"TÜRKİYE'YE BAHANE GÖSTERMEYE GELMEDİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, antwerp maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Bu ligin mükemmel bir lig olmadığını biliyordum ama gittiğim hiçbir lig mükemmel değildi. Ben kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum, hakemlerin de aynısını yapması gerekiyor" dedi. Pereira, "Futbol gerçekten zor bir oyun. Kötü bir sonuç sonrası reaksiyon göstermek gerekiyor. Avrupa Ligi başka bir turnuva. Dengenizi kaybettiğiniz anda problem oluyor. İyi bir takımla karşılaşacağız, bu maçtan 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Sarı- Lacivertliler'in teknik adamı, "İki takım için de önemli bir maç. 3 puan alıp gruptaki savaşı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmeye çalışacağız. Her zaman tutkuyla değil, bazen zekayla da oynamaya ihtiyacımız var" dedi.