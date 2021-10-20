Dev zirve sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşme sona erdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.
SİSTEMİ DÜZELTMEZSENİZ...
Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:
Türk futbolunun kronikleşmiş problemi olan MHK'nın yapısı ve kararları, gözlemci, hakem kararları ve atamalar hususunda TFF ile aynı görüşte olmamız bizleri çözüm açısından umutlandırıyor.
Daraltılmış bir çalışma grubu ile birlikte, önümüzdeki hafta başında bir araya geleceğiz. Çalışmalar sonucunda belirlenen takvime bağlı olarak alınan kararları bir an önce hayata geçirmek üzere fikir birliğine varmış bulunuyoruz.
İtalya'da da, İngiltere'de de, Belçika'da da hakem konuşuluyor. Oradaki yapılarla, bizim yapılarımız arasında, değerlendirme açısından çok büyük farklılıklar var. Sistemi düzeltmezseniz, yolu düzeltmezseniz, büyük sıkıntılar yaşarsınız. Biz önce yolu düzeltmek zorundayız. Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygulamalar koymak zorundayız. Hakem eğitimleri olsun, hakem atamaları ve kararları, gerektiği şekilde, optimize edilmiş olacak. Maksimum verimi alacağız. Sistemin olmadığı yerde hiçbirşeyi konuşmak mümkün değil.