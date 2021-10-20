Dev zirve sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı şöyle konuştu:

Biz durum tespiti ve hangi konularda nasıl hareket edeceğimizi belirledik. Bu ortamı yarattık. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir diyalog kanalı oluşacağına dair kararı aldı. Biz irademizi ortaya koyduk, Türk futbolunun selameti için hiçbir Federasyon, kurum hakemlerle ilgili tatmin olmuş değil. Biz de çalışmaları beraber yapacağız. Beraberce karar veriyoruz. TFF ve yönetim kurulu da, bunu yürürlüğe koyacaktır.

Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Biz daha şeffaf ve daha sağlıklı, kulüplerin de içerisinde olabileceği bir yapıyı oluşturmak istiyoruz.

Kulüplerimizin MHK ile alakalı ciddi şikayetleri oldu. TFF olarak, bu şikayetlere kayıtsız kalmayacağımızı ilettik. Ortak çalışma grubu oluşturduk ve en kısa zamanda aksiyon alacağımızı belirttik. Amacımız, Türk hakemliğini eski imajına kavuşturmak.