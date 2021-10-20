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    • Spor
    • 20.10.2021 20:21
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    • 20.10.2021 20:34
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    Dev zirve sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu

    Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF ve MHK ile beraber yapılan ortak toplantı sonrası konuştu. Ağaoğlu konuşmasında, "Sistemin olmadığı yerde hiçbirşeyi konuşmak mümkün değil." dedi. Ağaoğlu, "Sistemi düzeltmezseniz, yolu düzeltmezseniz, büyük sıkıntılar yaşarsınız. Biz önce yolu düzeltmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki görüşme sona erdi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.

    SİSTEMİ DÜZELTMEZSENİZ...

    Ağaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

    Türk futbolunun kronikleşmiş problemi olan MHK'nın yapısı ve kararları, gözlemci, hakem kararları ve atamalar hususunda TFF ile aynı görüşte olmamız bizleri çözüm açısından umutlandırıyor.



    Daraltılmış bir çalışma grubu ile birlikte, önümüzdeki hafta başında bir araya geleceğiz. Çalışmalar sonucunda belirlenen takvime bağlı olarak alınan kararları bir an önce hayata geçirmek üzere fikir birliğine varmış bulunuyoruz.



    İtalya'da da, İngiltere'de de, Belçika'da da hakem konuşuluyor. Oradaki yapılarla, bizim yapılarımız arasında, değerlendirme açısından çok büyük farklılıklar var. Sistemi düzeltmezseniz, yolu düzeltmezseniz, büyük sıkıntılar yaşarsınız. Biz önce yolu düzeltmek zorundayız. Günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek uygulamalar koymak zorundayız. Hakem eğitimleri olsun, hakem atamaları ve kararları, gerektiği şekilde, optimize edilmiş olacak. Maksimum verimi alacağız. Sistemin olmadığı yerde hiçbirşeyi konuşmak mümkün değil.

        TFF Başkanvekili Servet Yardımcı şöyle konuştu:

        Biz durum tespiti ve hangi konularda nasıl hareket edeceğimizi belirledik. Bu ortamı yarattık. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir diyalog kanalı oluşacağına dair kararı aldı. Biz irademizi ortaya koyduk, Türk futbolunun selameti için hiçbir Federasyon, kurum hakemlerle ilgili tatmin olmuş değil. Biz de çalışmaları beraber yapacağız. Beraberce karar veriyoruz. TFF ve yönetim kurulu da, bunu yürürlüğe koyacaktır.

        Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Bize uygun bir model üzerinde çalışma yapacağız. Biz daha şeffaf ve daha sağlıklı, kulüplerin de içerisinde olabileceği bir yapıyı oluşturmak istiyoruz.

        Kulüplerimizin MHK ile alakalı ciddi şikayetleri oldu. TFF olarak, bu şikayetlere kayıtsız kalmayacağımızı ilettik. Ortak çalışma grubu oluşturduk ve en kısa zamanda aksiyon alacağımızı belirttik. Amacımız, Türk hakemliğini eski imajına kavuşturmak.
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