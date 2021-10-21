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    • Spor
    • 21.10.2021 07:21
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    • 21.10.2021 07:21
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    Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda, şifreli mi?

    Türkiye Bulgaristan maçı hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 2. maçında bugün Bulgaristan'ı sahasında konuk edecek. İlk maçında Portekiz ile berabere kalan Ay Yıldızlı takımın sıradaki rakibi Bulgaristan'dan sonra Sırbistan olacak. Elemelerde gruplarını birinci bitiren 9 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 2. Maçında Türkiye bugün Bulgaristan'ı sahasında konuk edecek. İlk maçında Portekiz ile berabere kalan Ay Yıldızlı takımın sıradaki rakibi Bulgaristan'dan sonrasında Sırbistan olacak. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

    Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak için H Grubu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Avrupa Elemeleri H Grubu'nda ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlıların sıradaki rakipleri Bulgaristan ve Sırbistan olacak. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak isteyen Türkiye, grubun ikinci maçında 21 Ekim'de evinde Bulgaristan'ı ağırlayacak. Milliler, üçüncü maçında ise deplasmanda Sırbistan'a konuk olacak.

    Bu sene 9'uncusu düzenlenecek olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından 11 takım yer alacak. Elemelerde gruplarını birinci bitiren 9 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. Gruplarını ikinci tamamlayan takımların katılacağı play-off turunda ise ilk iki sırayı elde eden takımlar Dünya Kupası biletini alacaklar.

        TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ
        Tarih Saat Maç
        21.10.2021 18.00 Türkiye – Bulgaristan
        26.10.2021 19.00 Sırbistan – Türkiye

        2023 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ H GRUBU

        Almanya

        Portekiz

        Türkiye

        Sırbistan

        İsrail

        Bulgaristan
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        Haberler Spor Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda, şifreli mi?
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