Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı hangi kanalda, şifreli mi?

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak için H Grubu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Avrupa Elemeleri H Grubu'nda ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlıların sıradaki rakipleri Bulgaristan ve Sırbistan olacak. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak isteyen Türkiye, grubun ikinci maçında 21 Ekim'de evinde Bulgaristan'ı ağırlayacak. Milliler, üçüncü maçında ise deplasmanda Sırbistan'a konuk olacak.