SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sözleri! Tercihi belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "3 seçeneğim var, henüz karar vermedim." dedi.
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun o sözleri
Güzel bir maç oynayacağız. Aynı zamanda Samatta ve Frey'le karşılaşacağız. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelir ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız.
Şu an da bu pozisyonda oynuyorum, yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor ve ben de burada iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu pozisyonda rahatım.