Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'dan flaş Sergen Yalçın ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması

"GENÇ TAKIM HOCALARININ BENİ GÖREV İÇİN ÖNERDİKLERİNİ BİLİYORUM"

Kuntz, Almanya milli takımının başına geçme şansı konusunda ise, "Joachim Löw ayrılacağını açıkladığında bütün genç takım hocalarının konsensüs ile beni görev için önerdiklerini biliyorum. Biz bu konuda bir toplantı yapmak istedik ama gerçekleşmedi. Bu durumdan dolayı ben tatmin olmadığımı sorumlu kişilere söyledim ve bu konu kapandı. Hansi Flick, Bayern'den ayrılacağını ve milli takıma gideceğini açıkladığında bunun çok iyi bir karar olduğunu düşündüm çünkü 7-8 oyuncu Bayern'den milli takıma geliyordu. Bu noktadan sonra da konuyu kapattım" şeklinde konuştu.

Herkesten tavsiyeler alabileceğini, iletişime açık olacağını belirten Alman hoca, "İletişimde benim için güven ve dürüstlük çok önemlidir. Benim söylemediğim ama söylemiş gibi gösterildiğim bazı haberler çıktı. Bu tarz şeyler hoşuma gitmedi açıkçası. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden almaya çalışırsanız çok sevinirim" ifadesini de kullandı.

"MİLLİ TAKIMDA OLUMSUZA DÖNEN TABLONUN SEBEPLERİNİ ÖĞRENECEĞİZ"

Kuntz, şunları söyledi; "Öncelikle takımın büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz çünkü geçmişte alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Fakat sonra olumsuza dönen bir tablo var. Bunun sebeplerini yapacağım yüz yüze görüşmelerde öğrenmek, ilk hedefim olacak. Tabii ki her hocanın kendi tarzı var, ben de kendi tarzımla yaklaşacağım. Bu süreçte oyuncularla ilgili çok fazla bilgi aldım. Maçları hem televizyondan hem de stattan izledim. Her oyuncunu bir puzzle parçası olarak düşündüğümüzde oyuncularımızı, resim oluşturmak için kullanacağız. Bizim hedefimiz bu takımı Avrupa Şampiyonası'na götüren performansı yeniden yakalayabilmek. Buna ve daha iyisine ulaşmak için çalışacağız."