Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'dan flaş Sergen Yalçın ve Ferdi Kadıoğlu açıklaması

"BENİM İÇİN FUTBOLDA 4 AN VARDIR"

Kendi futbol felsefesinde 4 önemli an bulunduğunu ifade eden Stefan Kuntz, "Top sendeyken, top rakipteyken, topu kaybettiğin an. Topu kaptığın an... İlk etapta dinamik oyun ve mevkilerin bizim için önemi konusunda oyuncularımıza bilgilendirmelerimiz olacak. Eğer top bizde değilse ya da topu kaybettiysek oyuncuların neler yapması gerektiği konusunda fikirleri olacak. Eğer top bizdeyse neler yapılabileceği konusunda bilgilendirme yapacağız ve bu şekilde daha yaratıcı olabileceğiz" dedi.

HAMİT ALTINTOP: TOP RAKİPTEYKEN YAPACAĞIMIZ DEFANS NET... HÜCUMDA İSE İNİSİYATİFİ OYUNCULARA BIRAKACAĞIZ, HÜCUMDA ÜRETKENLİK, YARATICILIK ŞART

Milli takımın yeni oyun anlayışı ile ilgili konuda fikirleri sorulan Hamit Altıntop, "Hedeflediğimiz modern ve hızlı futbolu oynatabileceği için hocamız burada. Bizim buraya hep beraber Alman ekolü getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız ve insanımız farklı. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Diğer taraftan da küçük hamleler ile güzel şeyler çıkaracağımızı düşünüyorum. Her yerde iş birliği olacak ve futbol konuşacağız. Bu takım, hepimizin takımı. Şunu söyleyebilirim ki top rakipteyken defans yapacağımız net. Herkes takım savunması için neler yapacağını bilecek. Hücumda ise tabi ki taktikler olacak ama oyuncularda inisiyatif de olacak. Hücumda serbest olacak oyuncular çünkü üretkenlik ve yaratıcılık şart" şeklinde görüşlerini aktardı

KUNTZ: ALMANYA'DA SANTRFOR YETİŞTİRME PROJEMİZ BİLE VARDI

Türk futbolunda değiştirilmek istenen şeylerin belli olduğunu, bunları Hamit Altıntop ve yönetimin kendisine söylediğini dile getiren Kuntz, Almanya'daki her güzel şeyin burada tutmayabileceğinin altını çizerek, "Ne tartışırsak tartışalım bu tartışmaların odağına Türkiye ve Almanya'yı koymak doğru değil. Çünkü orada güzel olan bir şeyi buraya hemen almanız doğru olmayabilir. Türkiye'ye uygun çözümler bulmak doğru olabilir. Almanya'da 55 kulübün altyapı akademisi var. 364 tane gelişim noktası dediğimiz tesisimiz var. Buraya kulüpler oyuncularını pazartesi günleri gönderiyorlar. Burada yetkin hocalar, eşliğinde ekstra eğitim alıyorlar ama bu söylediğimi hemen burada uygulayalım demek istemiyorum. Bu noktada Hamit'in de çalışması gerekiyor. Türkiye farklı bir ülke. Mesela Almanya Futbol Federasyonu'nda benim önderliğini yaptığım bir santrfor projesi vardı. Üst düzey santrfor olmak için neler yapılması gerektiğini kademeleriyle anlatan bir projeydi bu. Örneğin bunun Türkiye'ye uyarlamasını yapabiliriz ama öncesinde bu dört önemli karşılaşmayı atlatmamız gerekiyor."