Fenerbahçe hocası Vitor Pereira'dan hakemlere flaş eleştiri

Futbolda formasyonların değişebileceğini ve bunu anlatmaktan sıkıldığını vurgulayan Pereira, "Futbol davranışlardır, davranışlar önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde hem defansif hem de ofansif anlamda dengeye sahip olmak bizim için en önemlisi." şeklinde görüş belirtti.

Pereira, hiçbir sonucu bahane olarak göstermeyeceğini de anlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye'ye bahane sunmaya gelmedim. Buranın mükemmel bir dünya, mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Hiçbir yer mükemmel değildir. Ben de kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemlerin de kendini analiz etmesi ve düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın mental açıdan ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için bir fırsat. İyi bir takım olduğumuzu ve harika taraftarlara sahip olduğumuzu göstermek için bir fırsat. Her gün hepimiz kendimizi düzeltmeliyiz, hakemler de bu şekilde."

Pereira, az gol atmalarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları kaydetti: "Çoğu zaman rakiplerimiz 10 kişi topun arkasında oluyor. Açık maçlarda daha kolay gol atıyoruz. Çoğu takım bize karşı hatların arasını azaltıyor. Bize saygı duyuyorlar. Bu bizim gücümüzü gösteriyor. Biz seviyeyi artırmalıyız. Tabii bu fikstürde seviye yükseltmek kolay olmuyor. Oyuncuların dinlenmeleri gerekiyor. Ben tabii ki daha fazla gol atmak istiyorum, kalemde de daha az gol görmek istiyorum."