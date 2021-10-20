Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye gönderme: Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ömür, "Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık." yorumunda bulundu.

İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AÇIKLAMALARI:

Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor.

Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz.