Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayaklanma çağrısına sert tepki: Anarşi olur kan dökülür

Trabzonspor deplasmanında 3-1 kaybeden Fenerbahçe, liderliği de rakibine kaptırmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonunda açıklamalarda bulunmuş ve taraftarlara ayaklanma çağrısı yapmıştı. Koç bu açıklamaları sonrası PFDK'ya sevk edilmişti.
Taraftarı ayaklanmaya davet eden Koç'un sorumsuzluktan uzak açıklamalarına Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç da tepki gösterdi.
Uluç, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tehlikeye dikkat çekti. Uluç, yazısında, "O insanlar o terminale nasıl girdiler?. O gece Sabiha Gökçen'de bir facia olabilir miydi, Sayın Valim, içlerinde mesela bir kötü, tek bir kötü niyetli, mesela FETÖ'cü olsa.." ifadelerini kullandı.
İşte Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı;
2018'de Aziz Yıldırım gibi bir efsane başkanı, 21 bin kongre üyesinin oy kullandığı Saracoğlu Stadı'nda hezimete uğratıp, 16 bin oy alarak Başkan seçilen Ali Koç, geldiği günden beri, kulübe maddi, manevi fiyasko yaşattı. Zaten borç içindeki kulüpte, yığınla transfer yapmasına rağmen başarı gelmedi, sadece borçlar arttı. Son iki yılda Koç'u, pandemi yüzünden tribünlerin boş olması kurtardı. O perişan futbolun oynandığı Saracoğlu Stadı dolu olsa, Koç çoktan gitmişti.
Bu yıl seyircili maçlar başladı.. Ve Ali Koç telaşlandı. Bu yıl da şampiyon olamazsa, bırakın başkanlığı, Fenerbahçe Stadı'na gelecek halini bırakmazdı taraftar.
Ama tam 52 futbolcu transfer edip, 7 teknik direktör değiştirmesine rağmen işleri yoluna koyamayınca, elinde kalan son kozu oynamaya başladı.
Federasyonu, Merkez Hakem Komitesi'ni ve hakemleri baskı altına almak.. Zaten Türk spor medyası, bir yandan reyting ve tiraj hesaplarıyla ezelden beri Fenerliydi. Şimdi bir de Koç Holding reklamlarını düşünüyordu.
Ve madem bundan önce olup bitenler göstermişti ki, Ali Koç'un, bırakın Futbol Disiplin Talimatnamesi'ni ve 6222'yi ihlal eden eylem ve söylemleri cezasız kalmaktadır, bu defa daha da fazlasını yapacak, Federasyon'u, MHK'yı ve hakemleri avcunun içine alacak tehditleri savuracak, yaparken taraftarı arkasına alacak, laflarının boş olmadığını göstermek için bir Saracoğlu maçında mesela tribünleri hatta sahaya indirecekti.
Dün gazetelere baktım.
NE OLUYOR, AMACIN NE ALİ KOÇ?
Organize olduğu her şeyinden belli Saracoğlu karşılaması ve orada Ali Koç'un önceden hazırlanmış ve getirilmiş megafonla, gecenin bir yarısı Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilmiş, ellerinde meşaleler dolu taraftara, hem de terminalin içinde konuşması manşet yapılırken, "Ne oluyor, amacın ne Ali Koç?" diyen yoktu.
Çünkü amacın ne olduğunu Ali Koç, megafonla bağırarak söylemişti. Söylemese de hepsi biliyordu, ama yazamazlardı. Çünkü yürekleri yoktu. Olana da pek yazdırmazlardı..