Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayaklanma çağrısına sert tepki: Anarşi olur kan dökülür

Taraftarı ayaklanmaya davet eden Koç'un sorumsuzluktan uzak açıklamalarına Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç da tepki gösterdi.

Uluç, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tehlikeye dikkat çekti. Uluç, yazısında, "O insanlar o terminale nasıl girdiler?. O gece Sabiha Gökçen'de bir facia olabilir miydi, Sayın Valim, içlerinde mesela bir kötü, tek bir kötü niyetli, mesela FETÖ'cü olsa.." ifadelerini kullandı.



İşte Hıncal Uluç'un bugünkü yazısı;

2018'de Aziz Yıldırım gibi bir efsane başkanı, 21 bin kongre üyesinin oy kullandığı Saracoğlu Stadı'nda hezimete uğratıp, 16 bin oy alarak Başkan seçilen Ali Koç, geldiği günden beri, kulübe maddi, manevi fiyasko yaşattı. Zaten borç içindeki kulüpte, yığınla transfer yapmasına rağmen başarı gelmedi, sadece borçlar arttı. Son iki yılda Koç'u, pandemi yüzünden tribünlerin boş olması kurtardı. O perişan futbolun oynandığı Saracoğlu Stadı dolu olsa, Koç çoktan gitmişti.



Bu yıl seyircili maçlar başladı.. Ve Ali Koç telaşlandı. Bu yıl da şampiyon olamazsa, bırakın başkanlığı, Fenerbahçe Stadı'na gelecek halini bırakmazdı taraftar.



Ama tam 52 futbolcu transfer edip, 7 teknik direktör değiştirmesine rağmen işleri yoluna koyamayınca, elinde kalan son kozu oynamaya başladı.

Federasyonu, Merkez Hakem Komitesi'ni ve hakemleri baskı altına almak.. Zaten Türk spor medyası, bir yandan reyting ve tiraj hesaplarıyla ezelden beri Fenerliydi. Şimdi bir de Koç Holding reklamlarını düşünüyordu.