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    • 20.10.2021 09:23
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    • 20.10.2021 09:23
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    Elneny için gözler Arsenal'da! Galatasaray haber bekliyor

    Galatasaray'da 6 numara bölgesine arayışlar devam ederken, Mohamed Elneny transferi için Arsenal'den gelecek yanıt dört gözle bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip Mısırlı isim için girişimlerini sürdürüyor. Arsenal'den gelecek yanıta göre Cimbom'un Elneny transferini bitirmesi ya da alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

    Elneny için gözler Arsenal’da! Galatasaray haber bekliyor

    Orta sahada defansif yükü çekecek, tecrübeli ve oyun zekası yüksek bir oyuncu arayışı doğrultusunda Mohamed Elneny'yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar'ın girişimi devam ediyor.

    İyi bir 6 numara transferi halinde takımın seviye atlayacağını düşünen teknik patron Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen Galatasaraylı yetkililer, Mısırlı orta saha oyuncusuyla mutabakat sağlamıştı.

    Fanatik'in haberine göre sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi bitecek olan Elneny, yeteri kadar süre alamadığı gerekçesiyle yeni bir macera arıyor.

        SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR
        Arsenal cephesi de gözden çıkarılan 29 yaşındaki oyuncunun transferine yeşil ışık yaksa da şu ana kadar Galatasaray'ın teklifine kesin bir yanıt gelmedi.

        Galatasaray Yönetimi, Arsenal'in tavrına göre gündemdeki alternatif isimlere yönelmeye hazırlanıyor. Ancak sürecin olumsuz yönde ilerlemediği, Elneny'nin Galatasaray'a transferine yüksek ihtimal gözüyle bakıldığı bildirildi.

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