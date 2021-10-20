Elneny için gözler Arsenal’da! Galatasaray haber bekliyor

Orta sahada defansif yükü çekecek, tecrübeli ve oyun zekası yüksek bir oyuncu arayışı doğrultusunda Mohamed Elneny'yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar'ın girişimi devam ediyor.
İyi bir 6 numara transferi halinde takımın seviye atlayacağını düşünen teknik patron Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen Galatasaraylı yetkililer, Mısırlı orta saha oyuncusuyla mutabakat sağlamıştı.
Fanatik'in haberine göre sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi bitecek olan Elneny, yeteri kadar süre alamadığı gerekçesiyle yeni bir macera arıyor.